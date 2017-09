Buren klagen over rinkelende bel in weekend

Nadat volleybalclub Felco uit de sporthal van de gemeenteschool De Vierklaver in Gavere werd geweerd na een klacht over geluidsoverlast, wordt nu ook de school zelf geviseerd. "Het klopt dat er al verschillende klachten zijn binnengekomen", zegt burgemeester Denis Dierick. "We zijn ook daar in overleg zodat we het nodige kunnen doen om de normale school- en speelpleinwerking niet te hypothekeren."

"Een gevaarlijk precedent." Zo omschreef N-VA-oppositieraadslid Ankie D'Hollander maandagavond op de gemeenteraad het feit dat volleybalclub Felco uit de sporthal van de gemeenteschool De Vierklaver in Gavere werd gezet. "En dit na een klacht van één buur. Wat gaat het volgende zijn?", vroeg ze zich af. "Ik hoor dat er ook al klachten zijn aan het adres van de school. Zo zouden er al feestjes zijn stilgelegd omwille van geluidsoverlast."



Burgemeester Denis Dierick gaf toe dat er bij de gemeente al verschillende klachten zijn binnen gekomen over geluidsoverlast, al gaat het hier om andere buren die klagen. "Het gaat dan vooral om de schoolbel die soms ook in het weekend rinkelt of de radio die te luid wordt gezet bij activiteiten van de speelpleinwerking. We zijn ook daar in overleg zodat we het nodige kunnen doen om de normale school- en speelpleinwerking niet te hypothekeren."



Schepen Peter Declercq (Open Vld-VOG) benadrukte nog dat de klachten niet van één buur, maar van meerdere komen. "Schandalig", uitte Mieke Peters van De Brug haar ongenoegen. "Als je in de buurt van een school gaat wonen, kun je wel spelende kinderen en een speelpleinwerking verwachten."