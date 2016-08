Moeder en kind overleven TWEE ONGEVALLEN OP ÉÉN DAG

Een vrouw en haar zoontje (7) zijn gisteren lichtgewond geraakt bij een ongeval in de Kapellestraat. De vrouw verloor de controle over het stuur en ging over de kop na een botsing met een duiker langs de weg. Het kind kon zichzelf bevrijden, de moeder had hulp nodig van de brandweer. Voor de bestuurster was het haar tweede ongeval in één dag.

Het zat een vrouw uit Galmaarden gisteren niet mee. Nadat ze eerder op de dag al een ongeval had met haar eigen wagen, reed ze rond met een vervangwagen. Maar als het kwaad in de weer is... De bestuurster reed in de Peugeot 306sl in de richting van Galmaarden-centrum toen ze in een bocht van de Kapellestraat (N272) de controle over het stuur verloor. De wagen ging links uit de bocht, knalde tegen een gemetste duiker in de gracht en sloeg door de hevige klap over de kop. Daardoor werd de wagen op zijn dak terug naar de rijbaan gekatapulteerd. Het wrak kwam op enkele centimeters van een verdeelkast van nutsmaatschappij Infrax terecht, al had dat volgens de brandweer niet voor onveilige toestanden kunnen zorgen.



Het zoontje van de vrouw, die ongeveer acht jaar is, kon op eigen houtje uit het wrak kruipen. "De bestuurster zelf geraakte niet uit de wagen", zegt majoor Koen Roesems van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. "We hebben haar via het raam van een portier naar buiten kunnen halen. Alles gebeurde onder het toeziend oog van een dokter die deel uitmaakte van een tussengekomen MUG-team. De bevrijding zelf nam ongeveer twintig minuten in beslag." Het ontzetten van de vrouw werd onder meer bemoeilijkt doordat het dak grotendeels ingedrukt werd.