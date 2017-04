Blijf van mijn bloemen af, aub! (Ook u, meneer de burgemeester)

Colpaert

Weduwnaar Roger werkt graag in zijn moestuin, en dat is eraan te zien. Wie aan de straatkant langsloopt, krijgt er elk voorjaar weer een mooie rij bloemen te zien. Daar stopt hij ook best flink wat geld in - vorig jaar al 600 euro voor de bloembollen. En dan is het jammer om vast te stellen dat niet iedereen ze gewoon kan laten staan.



Opvallend genoeg is één van de plukkers niemand minder dan burgemeester Pierre Deneyer (CD&V). "Op zekere dag werd ik aangesproken door een vriend", vertelt Roger. "Hij vroeg me of ik wist dat de burgemeester regelmatig ter hoogte van mijn bloemen stopte, er enkele plukte en vervolgens weer wegreed. Die vriend verzekerde me dat dit al zeker vier keer gebeurd was. Zelf had ik het nog niet gezien en ik kon het ook maar moeilijk geloven. Maar het bleek te kloppen: daags nadien toonde die vriend me een foto van een plukkende burgemeester."



Enige tijd later kreeg Roger burgemeester Deneyer aan de deur, met de vraag of hij wat bloemen mocht plukken. "Ik confronteerde hem toen met het feit dat hij al meerdere keren bloemen geplukt had, zonder toestemming te vragen", klinkt het. "Ik heb hem ook gezegd dat ik daar een foto van heb, en dat ik daar niet echt blij mee was. Maar ik heb hem - met tegenzin - toch de toelating gegeven om af en toe bloemen te plukken." Burgemeester Deneyer ontkent zelf ook helemaal niet dat hij wel eens wat bloemen van Roger geplukt heeft. "Ik ken hem al jaren - hij was vroeger een vriend aan huis", vertelt Deneyer. "Ik dacht dan ook dat het geen kwaad kon om wat bloemen te plukken, zodat ik die op het graf van mijn overleden vrouw kon leggen."