Wanhopig op zoek naar hangertje met as van vader

Sander Pijpelink en zijn één jaar oudere zus Femke verloren hun papa 2,5 jaar geleden. "Jacky was pas 40 jaar oud", vertelt Antoine Rombaut, de opa van Sander. "Drie jaar terug kreeg hij had last van hevige hoofdpijn. De dokters stelden aderverkalking in zijn hoofd vast, met groot risico op een hersenbloeding. Ze hebben toen een stent in zijn hersenen geplaatst, en daar was hij heel goed mee. Maar op Pinksteren heeft hij een hersenbloeding gekregen, thuis. De kinderen hebben dat allemaal meegemaakt, hun papa die in elkaar zakte, de MUG, weken ziekenhuis met hun papa in een coma, hopen dat hij wakker zou worden en schrik over hoe hij dan zou zijn. Maar Jacky heeft op vaderdag dan een tweede, fatale hersenbloeding gekregen. Mijn dochter Nathalie heeft toen nog beslist om haar man orgaandonor te laten zijn, een heel mooi gebaar. Maar dat verandert niks aan het feit dat de kinderen zijn hun papa kwijt zijn. En ze zijn nog zo jong. Hun verdriet is immens. Jacky was een Nederlander. Dus hebben we voor hen in Nederland hangertjes laten maken met zijn as erin."

Het hangertje is een kubusje waarop de letter 'S' staat. - Wannes Nimmegeers

Dag en nacht aan

Sander, die nu 12 jaar is, woont met zijn mama en zijn zus in Evergem. Hij zit op school in Edugo De Brug in Lochristi. Hij droeg zijn hangertje altijd, dag en nacht. Alleen voor de sportles moest hij het uitdoen, omwille van de veiligheid. Dat deed hij dus ook vorige woensdag, toen hij met de school ging sporten in het provinciaal domein Puyenbroeck. Hij stopte zijn ketting in zijn sporttas. Maar na de les vond hij ze nergens meer terug. Hij was helemaal over zijn toeren. Op school is zijn sporttas binnenstebuiten gekeerd, maar van het hangertje met de as was geen spoor meer te vinden. "Is het uit zijn tas gevallen in de kleedkamer? Heeft iemand het meegenomen? We weten het niet", zegt de opa. "Ik heb naar Puyenbroeck gebeld, en ze hebben de hele kleedkamer nog eens grondig bekeken, maar geen hangertje gevonden."



De familie hoopt nu op een eerlijke vinder. Want Sander is er werkelijk het hart van in. Voor hem is het verliest een emotionele ramp. Zijn hangertje is klein en eigenlijk onopvallend. Het is een soort kubusje waarop de letter 'S', van Sander, staat. Het hangertje hangt aan een gewone ketting. Wie het kettinkje zou vinden, mag contact opnemen met opa Antoine Rombaut op 0498/ 65 22 55, of via mail op rombautantoine@hotmail.com.