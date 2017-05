Trouwstoet verstoort verkeer R4

De politie Assenede-Evergem is een onderzoek gestart naar enkele roekeloze Turkse chauffeurs die zaterdagnamiddag op de R4 tijdens een trouwstoet doelbewust zigzagden en zelfs een kruispunt hadden afgezet om er een 'donut' te maken. Een man uit Zelzate reed achter de bestuurders en filmde een deel van het levensgevaarlijke tafereel. JURGEN EECKHOUT, KRISTOF VEREECKE

De zigzaggende stoet op de R4. - Repro JEW Nog geen maand geleden stond ons land in rep en roer nadat er beelden van feestende Marokkanen op het viaduct van Vilvoorde waren opgedoken. Een maand later was het alweer prijs. Deze keer was het 'feest' op de R4 tussen Wondelgem en Evergem.





Pechstrook Zelzatenaar Steven maakte het tafereel van dichtbij mee. Hij was samen met een vriend op weg naar Zelzate toen hij op de brug over de Ringvaart de stoet opmerkte. "Die bestond uit een tiental wagens. Al van ver kon je zien hoe ze met de vier pinkers aan van links naar rechts zigzagden", vertelt hij. "Sommigen reden zelfs op de pechstrook."



Aan het kruispunt met de Langerbrugsestraat gingen de feestvierders pas helemaal over de schreef. Met hun wagens blokkeerden ze het kruispunt in de richting van Zelzate. "Er ontstond meteen een file. Een verhuiswagen probeerde langs links en rechts te passeren, maar telkens zetten ze die met hun auto's klem. Een van die gasten begon op het kruispunt cirkels te maken. Het verkeer uit de andere richting kon hierdoor ook niet passeren."



Steven besloot toen dat het tijd was om alles op beeld vast te leggen. Eenmaal de stoet op gang kwam, begon hij te filmen. Op die beelden, die ondertussen al ruim 30.000 keer werden bekeken op Facebook, zag je hoe de wegpiraten opnieuw aan het slingeren gingen. "Dat ging zo door tot het volgende kruispunt. Daar sloegen ze af naar rechts en reed ik door. Het is niet de eerste keer dat ik zo iets zie. Vroeger werkte ik als limochauffeur en verzorgde ik enkele Turkse bruiloften. Ze stonden toen vaak stil op snelwegen en reden ook op de pechstrook."



Een trouwstoet is een typische traditie in landen zoals Turkije en Marokko. "Het is een eerbetoon aan het trouwend koppel", legt Sabam Gök van de Turkse Unie van België uit. "De organisator van de trouw roept op om mooi achter elkaar te rijden en zeker de verkeersregels te respecteren. Ze beseffen ook dat een incident de trouw kan verstoren. Maar altijd zijn er enkelingen, vaak jonge gasten, die stoer willen doen."