"Zo onwezenlijk. Iedereen is er kapot van"

"De avond voordien keken we nog naar het nieuws over het ongeval in Vosselaar en zes uur later overkwam het ons ook", zegt Stephane Roelens. Zijn dochter Julie (22) werd zondagochtend rond 3.30 uur het slachtoffer van een dodelijk ongeval waarbij de aanrijder de benen nam. "De vriend die bij haar was, voelt zich schuldig, maar hij kon ook niets meer doen." WOUTER SPILLEBEEN

"Julie stond aan het begin van een mooie carrière", vertelt Stephane, trots op de verwezenlijkingen van zijn dochter. "Ze had bedrijfskunde gestudeerd en stage gedaan bij Belfius. Daar kon ze beginnen. Ze was ook enorm gedreven, ze zette zich volledig in voor de Chiro." Aan het jonge leven van de Chiroleidster uit Sleidinge kwam abrupt een einde toen ze in de nacht van zaterdag op zondag na een fuif in Ertvelde naar huis ging. Een bestuurder maaide haar in de Vaartstraat-West van de baan en pleegde daarna vluchtmisdrijf.



"We zaten zaterdagavond nog naar het nieuws te kijken over het ongeval met vluchtmisdrijf in Vosselaar. We dachten nog aan hoe vreselijk het is dat iemand eraan denkt om vluchtmisdrijf te plegen. En dan, ongeveer zes uur later, overkomt het ons ook. Ik heb er geen woorden voor."





Reanimeren "Julie was met een goede vriend op weg toen het ongeval gebeurde. Die is enorm aangedaan. Hij voelt zich schuldig, maar hij kon ook niets meer doen. Met de wonde die ze heeft opgelopen kon ze niet gereanimeerd worden. Hij heeft het wel nog geprobeerd, maar het kon niet meer baten."



Het overlijden van Julie is een enorme klap voor het gezin. "We missen haar. Vooral mijn vrouw heeft het er zeer moeilijk mee, maar daarom zijn we met twee. We slaan ons er wel door." Ook bij de Chiro van Sleidinge is de verslagenheid groot. "Ik ben gisteren nog naar een rouwmoment gegaan van de Chiro, ik ben er ook nog volwassenenbegeleider geweest. Iedereen is er kapot van."



Stephane sluit zich aan bij de reacties van onder andere Geert Willems, wiens 22-jarige zoon vijf jaar geleden op dezelfde plaats en bij een gelijkaardig ongeval om het leven kwam. Die suggereert dat het goed zou zijn om in elke wagen een alcoholslot te installeren en dat er strengere alcoholcontroles moeten komen in de buurt van fuiven.