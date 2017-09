"Doe iets, alstublieft!"

Bij een vreselijk verkeersongeval in de Vaartstraat-West in Ertvelde is de 22-jarige chiroleidster Julie Roelens gisterochtend rond 3.30 uur overleden. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf, maar kon later die ochtend gearresteerd worden. Het is niet alleen het tweede dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf van afgelopen weekend, maar ook het tweede in de straat in vijf jaar tijd. WOUTER SPILLEBEEN

photonews Nadat ze met een groep vrienden naar de '1 euro fuif' in de Hoge Was in Ertvelde was gegaan, vertrok Julie Roelens samen met een vriend naar haar huis in Sleidinge. De leidster van chiro Sleidinge was nog maar enkele honderden meters ver in de Vaartstraat-West in Ertvelde toen plots een wagen haar langs achter van de weg maaide. Julie werd tegen een boom geslingerd en haar fiets, waar ze volgens het parket Oost-Vlaanderen op reed, maar volgens andere chiroleden naast liep, belandde nog enkele meters verder in de gracht. Julie overleed ter plaatse, haar vriend had heel wat meer geluk.



De aanrijder stopte zijn wagen en stapte volgens een getuigenverklaring even uit, maar besloot dan toch op de vlucht te slaan. De politie kon de chauffeur, een 39-jarige man uit Evergem, later op de ochtend arresteren. Verder onderzoek wees uit dat hij onder invloed was van zowel alcohol als drugs. "Of dit aanleiding is geweest tot het ongeval maakt deel uit van het verdere onderzoek", klinkt het bij het parket. Gisteren is hij voor de onderzoeksrechter verschenen, die hem liet aanhouden.





Verdriet en onmacht "Iedereen is erg aangedaan door het ongeval", weet Niels De Ceulaer van Chiro Nationaal. "De leiders komen spontaan samen om te delen in hun verdriet en het zo op hun eigen manier te proberen verwerken. De regionale ondersteuner praat met alle leiders om te overleggen wat ze kunnen doen om Julie te gedenken. Die bewuste ochtend kwamen ze al samen om hun verdriet en hun onmacht te uiten. Zondagavond hielden ze ook een moment voor Julie."



Het ongeval vertoont niet alleen erg veel gelijkenissen met een ongeval in Vosselaar, waar een 18-jarige fietser overleed na een nachtje stappen en de aanrijder ook vluchtmisdrijf pleegde, maar de gebeurtenissen hebben nog meer gemeen met de dodelijke aanrijding van Maarten Willems (22) in 2012. Hij was chiroleider bij chiro Sint-Paulus in Ertvelde, de jeugdbeweging die de '1 euro fuif' organiseerde, en was na een fuif te voet op weg naar huis toen hij in de Vaartstraat-West werd opgeschept door een dronken chauffeur. Op de plaats van het ongeval hangt elk jaar in september een spandoek om hem te gedenken, een spandoek dat de doodrijder van zaterdag net gepasseerd was toen hij Julie aanreed.





Meer woede dan verdriet Geert Willems, de vader van Maarten, is nog steeds actief bij Chiro Sint-Paulus. Hij is voorzitter van de vzw van de jeugdbeweging en stond tijdens de fuif tot middernacht in de EHBO-tent. "Ik ben er volledig kapot van dat het opnieuw is kunnen gebeuren", reageert hij aangeslagen. "Nu, vijf jaar na het ongeval van Maarten, uit mijn verdriet zich meer als woede. Ik begrijp niet dat er niet meer alcoholcontroles zijn in de buurt van fuiven. Er komen duizend jonge mensen tegelijk naar buiten. Hoe veel onschuldige kinderen moeten nog het slachtoffer worden? Doe iets, alstublieft! Iedereen moet wel zijn rugzak afgeven aan de vestiaire omwille van de terreurdreiging, maar de dreiging van een dronken chauffeur is toch veel groter! Waarom zijn daar dan geen maatregelen voor? Stop een alcoholslot in elke wagen, net zoals er in elke auto een airbag zit."