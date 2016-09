"De enige tastbare herinnering die Robbe aan zijn papa heeft"

Het graf van Davy Senave, mét zijn reservetrompet. - JEW

Davy Senave kwam op 22 september 2003 om het leven bij een arbeidsongeval in de afdeling koudwalserij van Sidmar, dat nu ArcelorMittal heet. Davy was naast een liefdevolle echtgenoot en papa ook bezeten door muziek. "Hij speelde trompet en was er erg goed in. Daarom vond ik het ook belangrijk om Davy's liefde voor muziek in zijn graf op het kerkhof van Evergem te verwerken. Zijn reservetrompet plaatste ik onder een glazen stolp op zijn graf. De trompet waarmee hij altijd speelde, staat in ons huis. Het was een prachtig eerbetoon. De eerste maanden na zijn dood blies onze zoon Robbe, toen 3 jaar, nog op de trompet op zijn graf. Omdat hij nog erg klein was toen mijn man overleed, is die trompet de laatste en de enige tastbare herinnering die hij heeft aan zijn papa."



Dertien jaar werd de trompet ongemoeid gelaten. En dat mag een wonder heten. "Want het kerkhof werd tien jaar opgeschrikt door een dief die geregeld bloemen stal. Maar zie nu. Ik had vorige week woensdag Davy's graf nog opgekuist omdat ik wilde dat het er extra mooi bij lag, gezien de speciale dag. Toen was alles nog in orde. Maandag kreeg ik plots een telefoontje van Davy's zus die me vroeg of ik de trompet had weggedaan. Ik wist meteen dat die gestolen was."