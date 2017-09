Bejaard koppel sterft op zelfde dag

De 85-jarige Nico H. en zijn 87-jarige echtgenote Olga B. zijn vrijdagochtend dood aangetroffen in hun woning aan de Schuur in Essen. Een huisarts die op huisbezoek kwam, kon niet binnen en verwittigde de familie en de politie. Die trof het overleden koppel aan in de slaapkamer.

Aanvankelijk gingen de politie en het parket uit van verdachte overlijdens. Het Nederlandse koppel was bemiddeld en zou het slachtoffer van een inbreker kunnen geweest zijn. De buurt zag de hele voormiddag de wetsdokter en specialisten van de wetenschappelijke politie in de weer om de lichamen en de woning te onderzoeken. Tegen de middag werd de woning vrijgegeven. Er werden geen aanwijzingen van kwaad opzet gevonden. Parketwoordvoerder Ken Witpas: "Alles wijst op een tragische samenloop van omstandigheden. De vrouw zou een natuurlijke dood gestorven zijn. Haar man die haar heeft willen helpen, is dan van de trap gevallen. Hij is bezweken aan de gevolgen van die val." De enige dochter van het koppel die in Nederland woont, was aanwezig toen haar overleden ouders werden gevonden. Haar moeder zou onwel zijn geworden. Haar man zou naar beneden zijn gegaan maar op de trap een zware val hebben gemaakt. Hij raakte nog wel terug boven tot bij zijn noodlijdende vrouw. Daar zag hij niet meer de kans om hulp in te roepen. Volgens de wetsdokter stierf hij aan de gevolgen van de zware val.

Niet vereenzaamd

Het Nederlandse koppel dat een transportbedrijf in Rotterdam had gerund, verhuisde na hun pensioen naar België. Eerst naar Kapellen en later naar de rustige woonwijk aan Schuurblok in Essen. Hun buren hadden geregeld contact met Nico en Olga. Mevrouw was al geruime tijd minder mobiel. Haar man nam de zorg voor haar op zich. De jongste tijd was ook hij op de sukkel geraakt. Wandelen deed hij meestal met een looprekje. Toch reed hij nog geregeld in zijn Lexus naar het dorp om inkopen te doen.



Volgens de buren was het koppel niet vereenzaamd. "Nico en Olga hadden onze telefoonnummers en konden ons altijd bellen. Wij hadden wel gezien dat donderdag en vrijdag hun rolluiken dicht bleven. Dat was ongewoon, maar ook niet meer. De mensen gingen soms enkele dagen weg met een vriendin." (PLA)