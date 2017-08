"Auto werd met 210 km/u van parking verplaatst"

Een werknemer van een Duits parkeerbedrijf op de luchthaven van Düsseldorf heeft in juli twee keer met een firmawagen van Grondwerken Boden een 'plezierritje' gemaakt. Via het track & tracesysteem van de wagen kwam zaakvoerder Jef Boden te weten dat er met de wagen van een van z'n werknemers meer dan 210 km per uur is gereden. De klacht werd weggelachen.

Meer dan 1 keer

"Plots kreeg ik om 1.15 uur 's nachts een berichtje via het systeem van de wagen. Die bleek toen een snelheid te halen van maar liefst 210 kilometer per uur. Daarna is de wagen nog eens enkele keren verplaatst om uiteindelijk op 24 juli om 10 uur 's morgens terug naar de oorspronkelijke parking te brengen. Dat was toen een regenachtige dag, maar nog werden er snelheden gehaald van ruim 188 kilometer per uur", zegt Jef Boden.



Uiteindelijk is de wagen zonder averij opgehaald en zijn er (voorlopig) ook geen boetes in de brievenbus bij de firma Boden gevallen. "Ik heb er zelf even van wakker gelegen en onze werknemer ook toen ik hem 's nachts telefoneerde om te vragen wat er allemaal gebeurde", vertelt Jef. "Hij wist van niets. Toen hij zijn wagen ging ophalen en het personeel aansprak op het rijgedrag, werd het allemaal weggelachen. We moesten ons niet zo druk maken. Ze gaven als antwoord dat er in Duitsland zo snel gereden mag worden. Als tegemoetkoming kregen we wel een kortingsbon van vijf euro. Ik denk niet dat we die gaan gebruiken."