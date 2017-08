Seingever krijgt klappen van agressieveling

Seingevers op wielerwedstrijden of andere sportmanifestaties: het is een uitstervend ras. Mensen hebben immers geen geduld meer en slingeren deze vrijwilligers het ene verwijt na het andere naar hun hoofd. Het gebeurt ook steeds vaker dat seingevers delen in de klappen omdat ze iets te enthousiast hun taak op zich nemen. Toch zijn deze mensen nodig om heel was sportmanifestaties veilig te laten verlopen, want zonder seingevers lopen de sporters groot gevaar om van de weg gereden te worden. Woensdag was David De Smet samen met zijn echtgenote en zijn ouders van dienst op de kermiskoers in Mere. "Ik stond op de hoek van de Achterstraat en de Beekstraat. Omdat de renners uit de Beekstraat kwamen, gold er in die straat éénrichtingsverkeer. Automobilisten die de neiging hadden om de Beekstraat in te draaien, gaf ik een seintje dat dit niet mocht. Dat werd ook aangeduid met een verkeersbord. Je zag de mensen dan wel eens zuchten, maar daar bleef het bij. Tot die ene auto aankwam", zucht David.

Even bewusteloos

Naar goede gewoonte gaf David ook deze bestuurster een teken dat ze de straat niet in mocht. "Dat vond de man naast haar duidelijk niet ok. In de wagen zwaaide hij al heftig met zijn armen. Hij maande de vrouw ook aan om toch de Beekstraat in te rijden. Toen ik hen attent maakte op het verbodsbord, ontplofte hij helemaal. Hij sprong de wagen uit en vloog op mij af. Het laatste wat ik mij herinner is een zware klap op mijn slaap. Daarna ben ik eventjes van de wereld weg geweest. Achteraf vertelden omstaanders mij dat hij ook hen en zelfs de politie bedreigde. Die hebben hem in de combi gezet en meegenomen", vertelt David.



David liet het voorval vaststellen door een dokter. "Ik heb een serieuze kneuzing ter hoogte van mijn slaap en ben acht dagen arbeidsongeschikt. Het is erg dat ik zoiets meemaak in mijn eigen gemeente. Het respect voor ons is bij sommigen soms ver te zoeken. Wat wij allemaal moeten aanhoren en dat voor een blikje cola, een sandwich en soms 10 of 20 euro. Voor mij hoeft het niet meer. Ik denk dat ik er de brui aan geef", besluit David.



Bij politie Lede/Erpe-Mere bevestigen ze het voorval. "Een patrouille is ter plaatse geweest om de nodige vaststellingen te doen. Zij hebben een proces-verbaal opgesteld tegen de dader wegens het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen", klinkt het.