Gepeste Jenny mag naar andere klas

Op één september kwam Jenny al wenend thuis. Jenny vertelde aan haar moeder Melissa en stiefvader John dat ze opnieuw samen in de klas zat met het meisje dat gedurende twee jaar haar leven zuur gemaakt had. In het vijfde en zesde leerjaar werd Jenny namelijk hard gepest in de lagere school de Meidoorn. Toen ze vorig jaar naar het middelbaar ging, was ze heel blij dat ze eindelijk van de pester af was, maar nu zat die dus weer bij haar in de klas. "Het meisje zette meteen de hele klas tegen Jenny op", vertelde John al eerder in onze krant. "Ze gooien met hun gsm's, ze schoppen en kloppen haar." Maar het gepest stopt niet als Jenny thuis komt. "Ze hebben een Facebookpagina opgericht waarin ze constant over haar roddelen en ze krijgt haatberichten via Facebook messenger", gaat stiefvader John verder. "Soms vallen ze haar lastig tot half elf 's avonds."

Spraakverbod

John en Melissa stapten direct naar het Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn om het probleem aan te kaarten met de directie, maar die deden aanvankelijk niets om het meisje te helpen. Toen ook de pesters zelf aanspreken niet hielp, maar zelfs averechts werkte en de ouders zelf ook uitgemaakt werden, stapten John en Melissa naar de politie. Omdat die ook niets konden doen, gooide John het verhaal op Facebook. "Ze hadden ons aangeraden om zoveel mogelijk mensen te bereiken met ons verhaal zodat er iets aan gedaan kon worden." Net dat laatste schoot in het verkeerde keelgat bij de school, want John en Melissa mochten niet meer met de pers spreken. "We zijn opgelucht dat Jenny naar de andere klas mag en bij haar vriendinnetjes mag zitten en Jenny is heel blij", klinkt het formeel bij John en Melissa.



"We kunnen niemand echt verbieden om met de pers te spreken, maar wij hadden liever dat de mensen direct naar ons gekomen waren in plaats van naar de media te stappen", klinkt het bij Annick Willems, algemeen directeur van Ten Doorn. "De pers is niet de oplossing bij zo'n probleem en wij hebben liever dat dit intern opgelost werd."



De school nam haar tijd om de situatie van Jenny te evalueren. "Het is een proces, we hebben gesproken met de leerlingenbegeleiding en het CLB. Het is duidelijk geweest dat voor de ouders een verandering van klas de enige oplossing was", aldus Willems. "Dat is niet iets dat wij zomaar doen. Er zijn veel ouders die wel zouden willen dat hun kind bij een vriendje in de klas zit, maar wij moeten rekening houden met keuzevakken en lessenroosters. Bovendien is ook dit een voorbereiding op de maatschappij: Het zal niet altijd klikken met iedereen." De school besloot uiteindelijk dus toch om het meisje over te plaatsen naar een andere klas. "Als we zo rust kunnen brengen, doen we dat", klinkt het bij de directie.



Jenny kan maandag met een frisse lei beginnen. "In het eerste uur gaat Jenny naar de leerlingenbegeleiding, pas het tweede uur heeft ze les. De klassenleraar zal ook iedereen toespreken en de situatie kaderen, zodat Jenny goed kan starten."