DJ week arbeidsongeschikt geslagen vlak bij gemeentehuis

"Ik had zaterdagmorgen net gedaan met plaatjes draaien in het danscafé Den Fatal in Maldegem toen ik rond 4.30 uur mijn rugzak in mijn autokoffer wou steken op de markt in Maldegem. Plots kwam een groepje van zo'n vijf jongeren naar mij. Ze waren heel agressief en zochten ruzie. Toen ik zei dat ze mij met rust moesten laten, bleven ze maar dreigen en probeerden ze mij te slaan. Eén van die gasten schopte de hele tijd tegen de zijkant van mijn been ter hoogte van mijn knie. Hij bleef maar doorgaan, de hele tijd op dezelfde plaats en hij leek er zijn plezier in te hebben. Ik probeerde mij te beschermen, maar belandde uiteindelijk tegen de grond. Plots waren ze weg, en twee andere jongens die mij zagen, hebben geholpen om mijn sleutels en gsm te zoeken in de struiken."



Glenn liep een spierscheur, kneuzingen en schaafwonden op aan zijn benen. "Volgens de dokter ben ik een week werkonbekwaam, vooral mijn ene been doet enorm veel pijn. In de auto stappen bijvoorbeeld, doet ongelooflijk veel pijn. Overdag werk ik in de horeca. Met een spierscheur en een gezwollen been dat heel veel pijn doet, is dat onmogelijk."



Glenn dient vandaag een klacht in bij de politie, maar is tegelijk ook op zoek naar getuigen van het incident. "Het is gebeurd tussen het gemeentehuis en frituur Heidi. Sowieso ga ik ook vragen aan de politie om de camerabeelden te bekijken, want die moeten er toch zijn? Ze zouden ook nog andere mensen lastig gevallen hebben."



(JEW/AHK/CDR)