"Zijn laatste wens? Elk jaar een fuif. Dan doen we dat"

De in december 2015 overleden Philippe Jacobs. - Joeri Seymortier

Philippe Jacobs verloor op 5 december 2015 de strijd tegen melanoomkanker. Een harde dobber voor zijn weduwe Wendy Vande Velde en zijn vele vrienden. "Philippe had op het einde van zijn leven eigenlijk maar één wens", vertelt Wendy. "Als hij er niet meer zou zijn, moesten alle vrienden minstens één keer per jaar samenkomen en een groot feest bouwen. Iets wat we hem in zijn laatste dagen beloofd hebben en wat we nu natuurlijk ook gaan doen. Op zaterdag 4 februari wordt de eerste editie van Liv Lov Dance georganiseerd in jeugdcentrum Kubiek in Eeklo. We woonden wel in Watervliet, maar Philippe was afkomstig uit Eeklo. Het is dus goed om dit in zijn geboortestad te doen. Philippe was echt een lieve kerel. Dat we die fuif nu ook effectief organiseren, zou hij echt fantastisch vinden. Er komt wel heel wat bij kijken. Maar de voorbereidingen geven mij voldoening. Zaterdag zal het natuurlijk wel lastig zijn en gaan we Philippe nog meer missen dan anders. Maar het feit dat we doen wat hij ons gevraagd heeft, zal ook voor een goed gevoel zorgen. We willen de Liv Lov Dance elk jaar organiseren. En hopelijk kan de organisatie echt groeien."