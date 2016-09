"Jenny zit weer bij pester in de klas. Waarom doet de school toch zoiets?"

"De school zou elk kind een veilig en geborgen gevoel moeten geven. Maar voor Jenny is dat jammer genoeg niet het geval. Daarnet nog stuurde ze me een sms'je: 'Nog twee uur in die kakklas'." Aan het woord is mama Melissa, die net als haar dochter zo stilaan kapotgaat aan het extreme pestgedrag van enkele klasgenoten van Jenny. De rustige meid zit in het tweede jaar beroeps op het Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn. Maar ongestoord naar school gaan zit er niet in. "Al in het vijfde en zesde leerjaar in De Meidoorn werd ik door een meisje gepest en de school was daarvan op de hoogte", vertelt Jenny. "De pesterijen maakten me zo droevig dat mijn resultaten steeds slechter werden. Maar wat was ik blij toen ik vorig schooljaar naar het middelbaar overstapte. De pester was weg en meteen haalde ik de hoogste punten in de klas." Maar op 1 september kwam Jenny wenend thuis. Het meisje dat haar twee jaar lang zo hard had aangepakt, zit nu weer in haar klas. "En de pesterijen begonnen meteen opnieuw, op een heel extreme manier", gaat stiefpapa John verder. "Ze zette meteen de hele klas tegen Jenny op." Wat volgde, tart alle verbeelding. "Ze gooien met hun gsm naar haar hoofd, ze schoppen en kloppen haar. De klas heeft zelfs een Facebookgroep opgericht waar ze constant over Jenny roddelen en haar belachelijk maken. Zelfs thuis krijgt ze voortdurend sms'jes en berichten via messenger waarin ze haar uitmaken voor kankerslet of zweethoer."

Mee bezig

Al vanaf dag 1 stapten Melissa en John naar Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn om het probleem aan te kaarten. Maar de reactie van de school liet te wensen over. "We zijn ermee bezig, zegden ze. Maar wij zagen onze dochter bijna elke dag wenend naar huis komen. Je voelt je zo machteloos. Dus besloten we zelf de pesters aan te spreken. Maar je moet niet denken dat die zich excuseerden. Integendeel, wij worden net niet bedreigd door hen: 'Ik zal je eens wat manieren leren', of 'kom eens naar de schoolpoort, ik zal je dan eens aanpakken'. Dat pesten beheerst ons leven. Elke dag zijn we ermee bezig. Tot 's avonds halfelf krijgen Jenny of wij berichten."



Het gezin was het zo beu en stapte naar de politie. "Ingrijpen deden ze niet. We kregen enkel de raad om het probleem openbaar te maken. We moesten zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken zodat er op die manier iets kon gedaan worden." Stiefpapa John voegde de daad bij het woord en postte een emotionele getuigenis op Facebook. Dat bericht is ondertussen al veel gedeeld en kreeg heel veel reacties van ouders die hetzelfde meemaken met hun kind. "We doen het niet alleen voor Jenny, maar ook voor andere gepeste kinderen."



De school is op de hoogte van het probleem. "We brengen eerst de pester en het slachtoffer samen zodat ze er uit kunnen komen", zegt directeur van de middenschool Peter Hoste. "Lukt dat niet, dan worden er verdere stappen ondernomen. In dit geval zijn twee pesters al preventief geschorst geweest. Het grootste probleem is dat de pesterijen via Facebook verlopen en dat is moeilijk controleerbaar."



Kon het pesten dan niet makkelijk vermeden worden door beide leerlingen in een andere klas te zetten? "De klassen van de eerstejaars werden door elkaar gegooid en de kans is dan groot dat je eens bij iemand in de klas zit met wie het niet klikt", luidt het.



Mogelijk volgt er alsnog een oplossing voor Jenny. Gisterenavond vond een klassenraad plaats en daar zou dan beslist worden of ze naar een andere klas mag. "Dat zou geweldig zijn. Mijn beste vriendin zit daar ook en zo kom ik de pesters maar af en toe eens tegen tijdens een praktijkles. Dan zal ik weer graag naar school gaan", aldus Jenny.