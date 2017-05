"Elke dag zieker, maar medicijn is te duur"

Met haar maandelijks infuus gammaglobulines voelde ze zich stukken beter. Maar dat infuus kost 1.500 euro per maand en wordt sinds vorig jaar niet meer terugbetaald. "Ik kan dat zelf niet betalen, dus krijg ik mijn broodnodige maandelijkse baxter niet meer toegediend", doet Dominiek haar verhaal. "Maand na maand voel ik me achteruit gaan. Ik leef de laatste tijd echt in mijn zetel. Als ik toch eens alle moed bij mekaar raap en buiten kom, moet ik dat zeker drie dagen bekopen. Dit is geen leven! Er bestaat nochtans medicatie om mij te helpen, maar ik heb er blijkbaar geen recht op." Slechts een paar dokters in België kunnen voor Dominiek het licht weer op groen zetten om het maandelijks infuus op kosten van de ziekteverzekering toch toe te dienen. Maar ten vroegste in september kan Dominiek bij één van die dokters langs. "Ik zit dus zeker nog maanden aan mijn zetel gekluisterd", zegt Dominiek. "Allemaal omdat de regering beslist heeft om baxters niet meer terug te betalen als het niet om een levensbedreigende situatie gaat. Maar heb ik dan geen recht op een menswaardig leven? Op het internet loopt een petitie 'Maggie, Laat ons leven!'. Ik roep iedereen op om die te ondertekenen."

Verwijten

Intussen wordt Dominiek steeds zieker. "Het ergste van allemaal: wanneer ik eens buiten kom, doe ik mijn best om er zo goed mogelijk uit te zien. Dan probeer ik weg te steken dat ik ziek ben. En daardoor is er ook helemaal geen begrip. Ik heb echt al de ergste verwijten naar mijn hoofd gekregen: als ik mijn evenwicht verlies door mijn duizeligheid noemen mensen mij alcoholverslaafd tot zelfs een junkie. Dat doet erg veel pijn. Want ik zou niets liever doen dan mij goed voelen, gewoon gaan werken als iedereen en thuis voor mijn kinderen zorgen. Maar ik lig jammer genoeg noodgedwongen in de zetel. En dat terwijl er een baxter bestaat, waardoor ik mij tenminste twee tot drie weken per maand goed kan voelen. Ziek zijn is blijkbaar iets voor rijke mensen geworden."



De onlinepetitie is te vinden op www.petities24.com en werd al 1.500 keer ondertekend.