"Als jonge gast wou ik gewoon voetballer worden"

Amper 33 jaar is hij, maar zaterdag neemt hij de belangrijkste beslissing uit zijn leven. Simon De Keukelaere uit Eeklo wordt dan in Gent tot priester gewijd. Nu werkt hij als diaken in Wenen, maar de kans dat hij volgend jaar weer naar België komt om een parochie te leiden, is groot. "Het is een klein wonder dat ik priester word. Als jonge gast wou ik architect, voetballer of romanschrijver worden." JOERI SEYMORTIER

Priester of niet. Een balletje trappen kan nog altijd. - Repro JSA Simon De Keukelaere is de oudste uit een gezin met vier jongens. Zijn vader was heel wat jaren notaris in Eeklo. Simon studeerde master Germaanse aan de Universiteit van Gent en ging in 2008 in Rome filosofie en theologie studeren. Een jaartje geleden werd hij in Rome tot diaken gewijd. Dat is de laatste stap voor een priesterwijding. Die staat zaterdag gepland. "Als diaken mocht ik stage lopen in de studentenparochie van de universiteit van Wenen. Dat was een fantastische ervaring. Ik werk heel graag met jongeren", zegt Simon.





Herinner je je nog het moment dat je voor jezelf besliste dat dit je toekomst was? Simon: "Het geloof werd pas op het einde van de middelbare school belangrijk. Voordien vroeg ik me af of het wel verstandig is om in God te geloven. Ik heb veel boeken gelezen en ben toen beginnen bidden. In de stilte van het gebed kwam dan bij me de vraag op of ik priester wou worden. In het begin dacht ik dat dit een soort van 'spam' was in mijn hoofd: meteen verwijderen! Maar die vraag bleef maar terugkomen in mijn hoofd. Toen heb ik aan Jezus gevraagd: wat wil jij dat ik met mijn leven doe? In mijn hart en geweten begreep ik wat het antwoord was: priester worden. Ik heb ja gezegd en ervoer een diepe innerlijke vreugde. Ik leerde de geestelijke familie 'Het Werk' kennen, en voelde dat ik daar thuis hoorde. Na mijn intrede werd ik naar Rome gestuurd waar ik aan twee pauselijke universiteiten mocht studeren."





Hoe reageerden vrienden en familie? "Uiteenlopend, maar vooral heel positief. Mijn ouders vinden dat ieder moet doen wat hij echt wil doen. Mijn ouders hebben mij altijd gesteund. Ik heb ook een heel gelovige oma, die veel voor haar oudste kleinzoon gebeden heeft. Vrienden die me goed kennen, zagen het eigenlijk wel aankomen. Anderen reageerden toch wat verbaasd."





Vrees je niet dat je door je keuze ook veel gaat moeten missen in het leven? "Vroeger wou ik een gezin met vier of vijf kinderen hebben. Ik heb tijdens mijn studies in Gent ooit echt aan een meisje moeten opbiechten dat ik er aan dacht om priester te worden. Die dacht eerst dat dat een rare manier was om haar af te wijzen (lacht). Een leven als priester is geen leven zonder liefde. Ik geloof in een God die een mensenhart echt gelukkig kan maken. Het is een beetje zoals in een huwelijk. Als een religieuze geen tijd neemt voor God, dan wordt het moeilijk. Ik duik graag in de stilte, om in gebed bij God te zijn. Ik voel me nooit eenzaam."





Kan een priester van 33 de jongeren weer warm maken voor de Kerk? "De Kerk heeft het bij ons niet gemakkelijk, maar ik ben hoopvol. Het is Jezus gelukt mij te bereiken. Dan kan Hij ook andere jongeren bereiken. We moeten eigenlijk veel meer durven zeggen hoeveel moois Jezus en de Kerk ons geven.



De meeste jongeren weten dat het meedobberen met de consumptiemaatschappij niet echt gelukkig maakt. Ik ontmoet veel zoekende jongeren. Ik kijk er naar uit om met die jongeren iets te gaan drinken en een goed gesprek te voeren over hun levensvragen."





Wat staat er te gebeuren tijdens de priesterwijding zaterdag? "Zaterdag word ik om 14.30 uur in de kathedraal van Gent tot priester gewijd, door monseigneur Luc Van Looy. Ik moet enkele vragen beantwoorden en bidden. Tijdens de Allerheiligenlitanie ga ik plat op de grond liggen als teken van volledige overgave. Het belangrijkste moment is de handoplegging en het stil gebed van de bisschop. Na de plechtige viering volgt nog een receptie in de buurt van de Sint-Baafskathedraal. Het wordt zeker een ontroerende en mooie dag. Daags na mijn wijding, op zondag 4 september, zal ik als priester mijn eerste mis opdragen in de Sint-Martinuskerk in Gent Ekkergem. Dat is de kerk waar mijn ouders getrouwd zijn. Tijdens mijn eerste priesterjaar blijf ik nog in de universiteitsparochie in Wenen en help ik mee in een grotere stadsparochie. Nadien zit de kans erin dat ik naar ons landje kom. We hebben hier ook een grote nood aan jonge priesters. Maar die beslissing is nog niet gevallen."