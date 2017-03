Pervert filmt met hand in broek 13-jarig meisje op bus

Woensdagmiddag na schooltijd nam een 13-jarig meisje lijnbus 32 van Berchem naar Edegem. Ze zat helemaal achteraan de bus. Toen die bijna zo goed als leeg was, kwam er een onbekende man schuin tegenover haar zitten. De man bevredigde zich terwijl hij zichzelf en het meisje aan het filmen was met een tablet. Het meisje was zo geschokt dat ze enkel de woorden 'Papa, ik ben bang' in een bericht kon sturen naar haar vader. Toen de papa ter plaatse kwam, was het meisje al van de bus gestapt aan de Sint-Antoniuskerk. Het zou over een man van vijftig à zestig jaar gaan met een rugzak en een pet van het merk Nike. Gisteren zijn vader en dochter samen aangifte gaan doen bij de lokale politie. Omdat het over een minderjarig meisje gaat kan de politie geen verdere info geven.



"Ik had gehoopt dat de camerabeelden van de bus iets zouden opleveren, maar die werkten blijkbaar niet", betreurt de vader van het meisje.