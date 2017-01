Graffiti-bomma verovert het buitenland

De hippe bomma die Edegems graffitikunstenaar SMOK in 2015 op een muur aanbracht, is nu ook bekend tot in Groot-Brittannië. De Britse krant 'London Evening Standard' nam het ontwerp van SMOK, geboren als Bart Boudewijns, op in een lijst van achttien street art-werken uit alle hoeken van de wereld. Eerder pikte Global Street Art, dat street art promoot en de artiesten ondersteunt, de bomma uit Edegem al op. Op zijn website wordt het ontwerp omschreven als 'Grandma Rocks'.



De grootmoeder plaatste Bart Boudewijns, met steun van de Edegemse jeugddienst, op een muur in de fietsverbinding tussen de Prins Boudewijnlaan en het Noulaertsplein. Hij kwam op het idee wanneer hij een oudere vrouw zag sluikstorten. Toen de graffitikunstenaar haar er over aansprak, kreeg hij de reactie: "Er mag zoveel niet."



(FSL)