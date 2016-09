Verjaardagstaart was haar redding

De 53-jarige verdachte Marian S. uit Duffel liep al enkele jaren rond met zelfmoordgedachten. Vorige week donderdag, nota bene één dag na de verjaardag van haar 10-jarige dochter M., besloot ze uit het leven te stappen en haar dochter mee te nemen in haar dood. M. werd eerst een grote hoeveelheid insuline toegediend, waarna de moeder zichzelf insuline injecteerde. Volgens het parket ging het om dodelijke hoeveelheden. Ondertussen is het slachtoffertje opnieuw thuis. "Sinds vrijdagmiddag is ze bij haar vader, die in de nacht van donderdag op vrijdag bij haar in het ziekenhuis is gebleven. Uit de onderzoeken in het ziekenhuis blijkt dat ze geen blijvende letsels heeft overgehouden", klinkt het in haar omgeving. "Ze krijgt wel psychologische begeleiding, zodat ze niet met vragen blijft zitten. Morgen gaat ze hoogstwaarschijnlijk opnieuw naar school."



Het waren de meerderjarige broers van M. die het opmerkelijk vonden dat hun moeder hun kleine zusje nog niet naar school had gebracht en alarm sloegen. Daarmee kon het leven van zowel hun moeder als zus gered worden. "Meteen na de injectie voelde ze zich slap en voelden haar benen zwaar aan. Ze is dan naar ijskast gegaan om een overgebleven stuk van haar verjaardagstaart te eten. Zo kwam ze weer een beetje op krachten. Aan haar broers vertelde ze dat ze 'vitamientjes' van haar mama had gekregen."



Marian S. werd donderdag in het ziekenhuis al verhoord over de feiten. Ze staat onder verdenking van moordpoging. Het parket onderzoekt nu of de vrouw de insuline meenam van haar werk, het woon- en zorgcentrum Sint-Elisabeth.