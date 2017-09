Voor 3,5 miljoen euro is dit optrekje van u

Brand

In 2015 kwam de historische hoeve nog in het nieuws door een hevige brand, die het dak van een stal en de hoektoren volledig vernielde. De laatste jaren werd de hoeve vooral gebruikt als manege, door ponyclub Ondenval. Maar die is intussen verhuisd naar Waterloo, net omdat de volledige kasteelhoeve verkocht wordt. En die verkoop wordt in goede banen geleid door het kantoor Horse-Immo.



"Dit is voor ons iets heel speciaals", zegt makelaar Nathalie Pollet. "Een kasteelhoeve die te koop staat? Zie je niet elke dag. In Groot-Bijgaarden zijn er alleszins erg veel mogelijkheden. De hoeve telt vier authentieke vleugels rond een binnenkoer met kasseien. In die vier vleugels vind je een woonhuis, twee flats, een restaurant en een manege met dertig boxen en een binnen- en buitenpiste. Maar de koper kan er eigenlijk mee doen wat hij of zij wil - binnen de mogelijkheden van de historische site, natuurlijk. Maar het is niet verplicht om die manege te behouden. Enkel de buitenbouw van de vier vleugels is beschermd door Onroerend Erfgoed. Het is natuurlijk ook niet de bedoeling om er een discotheek in te gaan richten, maar er blijven genoeg mogelijkheden over - van brasserie tot museum."