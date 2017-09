Stoofpotje van slang of carpaccio van krokodil?

Mozkito

Tatanka is het jongste project van David Fleurus (39), die eerder ook al café In de Linde uitbaatte en de succesvolle frituur Bamboe-Frit uit de grond stampte. "Maar ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging", vertelt David. "Enkele jaren geleden was ik iets gaan eten in een exotisch restaurant in Gent. Ik vond het daar zó lekker... Dat is altijd blijven hangen. Enkele maanden geleden besloot ik de sprong te wagen en zelf ook een exotisch restaurant te openen. Ik had verschillende locaties op het oog, maar uiteindelijk besloot ik om het pand naast mijn café te verbouwen. Vier maanden zijn we ermee bezig geweest, maar het resultaat mag gezien worden."



Maar een exotisch restaurant moet het natuurlijk vooral van de menukaart hebben, en dus ging David op zoek. Eerst werkte hij samen met een bizonkweker uit de Ardennen, maar uiteindelijk besloot hij het grootser aan te pakken. "Ik nam contact op met een leverancier die verschillende soorten exotisch vlees verkoopt", legt hij uit. "Die man is de enige speler op de markt, maar toch is het niet moeilijk om aan exotisch vlees te geraken." En dat heeft een behoorlijk aparte kaart opgeleverd. Denk bijvoorbeeld aan een carpaccio van bizon, slang, zebra, krokodil, kameel, of lama. "Het is voor de meeste mensen even wennen", knikt David. "Struisvogel- en kangoeroevlees is intussen al wel bekend in onze streken. Maar bizon is voor de meeste mensen een verrassing. Het is rood vlees, maar toch erg mager en arm aan cholesterol. Vergelijk het met een klassieke steak, maar dan verfijnder."