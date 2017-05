Eén buur staat oplossing in de weg

Een trucker alarmeerde woensdagnacht omstreeks 2.30 uur de politie toen hij verschillende mensen op de parking zag lopen. De federale wegpolitie stuurde ploegen ter plaatse, en die troffen er 57 vluchtelingen aan: 55 mannen en twee vrouwen. "Ze waren afkomstig uit onder meer Ethiopië, India, Libië, Soedan en Syrië", klinkt het bij de federale politie. "Geen van hen bleek in het bezit te zijn van geldige papieren. De meesten werden aangetroffen op de parking zelf, anderen hadden zich teruggetrokken naar de bosjes. Maar ze konden allemaal zonder problemen opgepakt worden. Gezien het om een grote groep mensen ging, kwamen ook medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ter plaatse om hun registratie af te handelen. Dat duurde tot donderdagmiddag." De DVZ zal nu moeten beslissen of de vluchtelingen geplaatst worden in asielcentra, dan wel het bevel krijgen om het grondgebied te verlaten. Wie hen naar het parkeerterrein bracht en op welke manier, is nog niet geweten.

Plannen sinds 2014

Volgens de politie is het uitzonderlijk om zo'n groot aantal transitmigranten in één keer aan te treffen. Maar het toont alleszins aan dat de problematiek op de parking in Groot-Bijgaarden nog niet van de baan is. "In het milieu van de mensensmokkelaars blijft het een gekende locatie", knikt Dilbeeks burgemeester Willy Segers. "De herinrichting van het parkeerterrein zou dan ook een grote stap vooruit kunnen betekenen in dit dossier." Texaco, de uitbater van de twee parkeerterreinen aan beide zijden van de E40, liet nochtans al in 2014 weten dat er plannen zijn voor zo'n herinrichting. De bestaande bouwen zouden gesloopt en vervangen worden door verschillende nieuwe gebouwen. Voor een startdatum werd naar eind 2015 gekeken, maar tot op heden ging er nog geen spade in de grond.



"Dat komt doordat één buurtbewoner uit Asse bezwaar indiende", weet Segers. "Hij of zij heeft een probleem met de geplande afwatering. Onvoorstelbaar dat één persoon zo maandenlang de veiligheid hypothekeert. Tijdens overleg op provinciaal niveau blijkt dat iedereen hoopt op een snelle herinrichting. Die ingreep zal de vluchtelingenproblematiek dan ook terugdringen, met dank aan betere verlichting en omheiningen. Voorts zal er bij het Agentschap Wegen en Verkeer ook aangedrongen worden op extra maatregelen, zoals het rooien van bomen."