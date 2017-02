"Ik kan mannen volledig zot maken"

Groot-Bijgaarden: stukje Dilbeek, groot stuk Temptation Island. Met Lize Polaster en Saartje Polomé heeft de deelgemeente immers een dubbele vertegenwoordiging in het televisieprogramma - de eerste om haar relatie te testen, de tweede om te verleiden. "Spelletjes spelen, daar ben ik goed in", aldus Saartje. MICHIEL ELINCKX

Tim De Pril - ook een Dilbekenaar -, Gringo, Marvin... Namen die intussen in het geheugen van televisiekijkend Vlaanderen staan nadat ze aan Temptation Island deelnamen. En aan dat lijstje mogen we binnenkort mogelijk ook Saartje Polomé toevoegen. De 20-jarige schone uit Groot-Bijgaarden is vanavond voor het eerst te zien als verleidster in het populaire VIJF-programma. Twaalf weken lang zal ze, samen met een rist andere verleiders én uiteraard ook de koppels, Vlaanderen in de ban houden. "Ik heb altijd al zotte ideeën gehad", vertelt ze. "Eigenlijk moest ik niet lang twijfelen toen ik het aanbod kreeg. Een groot deel van het jaar werk ik als animatrice in het Spaanse Mallorca. Reizen en avontuur zit in mijn genen. En meedoen aan Temptation Island, dat is toch nog altijd iets speciaals. Deze ervaring blijf ik levenslang koesteren."





Steun De omgeving van Saartje is laaiend enthousiast over haar deelname. Maar nu de eerste uitzending bijna op de buis is, begint ze toch wat zenuwachtig te worden. "Niet voor de reactie van mijn ouders of vrienden, hoor", klinkt het. "Zij steunen mij door dik en dun. Al heb ik mijn mama - die afkomstig is uit Duitsland - wel met handen en voeten moeten uitleggen wat Temptation Island nu precies is. Toch reageerde ook zij positief. Zolang ik jong ben, moet ik doen wat ik wil: dat is haar devies. En als het tegenvalt, dan is dat maar zo."



Saartje omschrijft zichzelf als iemand die altijd voor haar prooi gaat. Ook in eigen land windt ze de mannen probleemloos rond haar vinger. "Ik kan hun hoofd volledig zot maken", glimlacht ze. "Ideaal voor Temptation Island, dus. Wat me echter nog meer aansprak, is het psychologische spelletje. Zoveel mannen en vrouwen op één eiland: dat is een grote 'mindfuck'. Maar daar hou ik van: spelletjes spelen en de gevoelens van die mannen op hol laten slaan. Dat maakt Temptation Island anderzijds ook zwaar. Ik ben mezelf er enkele keren tegengekomen, hoor. Maar het was een prachtige ervaring."



Saartje heeft nog een passie die ruimschoots in beeld zal komen: tatoeages. Haar armen tellen enkele mooie exemplaren, maar ze heeft er ook eentje die wat minder voor de hand ligt. "Ik heb 'down under' ook een tattoo", lacht ze. "Ik had ooit seks met een tatoeëerder en na de daad heb ik 'Don't Stop' laten vereeuwigen. Maar dat krijgt dus enkel een beperkt publiek te zien."