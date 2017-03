"Bedankt. Je hebt hier veel verwoest"

Moeder schrijft na 16 jaar open brief aan Temptation Island-deelnemer die haar zoon in coma sloeg

Liliane De Troy heeft op Facebook een open brief geschreven aan Jürgen De Gelaen, oud-deelnemer aan Temptation Island. Die sloeg haar zoon Ulrik Boon (42) in 2001 in coma. "Hoe meer de tijd vooruitgaat, hoe kwader ik op je word."

Joost De Bock Die bewuste avond in 2001 was Dilbekenaar Ulrik aan de slag als security-medewerker op een chirofuif in zijn thuisgemeente. Hij kreeg het aan de stok met Jürgen De Gelaen, die hem een rake klap verkocht. Boon - die tot dan spoedverpleegkundige, ambulancier en brandweerman was - belandde in een coma. Hij ontwaakte, maar ook bijna zestien jaar later zijn de gevolgen nog altijd pijnlijk duidelijk.





Vrijheid kwijt En dat wilde zijn moeder Liliane duidelijk maken aan Jürgen De Gelaen, met een open brief op Facebook. "Aan J.D., en aan alle vechtersbazen van deze wereld", schrijft ze. "Maandag trok ik met mijn zoon naar de neurologe, omdat hij regelmatig viel. Hij mag nu een jaar lang niet meer met de auto rijden. Ik moet je niet vertellen, J.D., dat wij alle twee verslagen huiswaarts keerden. Zijn auto is voor hem zijn vrijheid. Het is keihard. Niet alleen voor hem, maar ook voor zijn vriendin, zijn vader en voor mij. Wij zijn nu de chauffeurs van dienst. In plaats van een hoge schadevergoeding, zou het gerecht daders beter verplichten om chauffeur te spelen voor slachtoffers, of om te helpen in een revalidatiecentrum."