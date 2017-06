Politie betrapt tientallen boeren die toch water pompen

De politie Polder (Diksmuide, Koekelare, Houthulst) heeft dit weekend de handen vol gehad met landbouwers die ondanks het captatieverbod van de gouverneur toch water uit de IJzer of zijvertakkingen pompten om hun gewassen te besproeien. De politie heeft al minstens een dertigtal landbouwers geregistreerd en aangesproken. "We krijgen veel meldingen binnen van landbouwers die zich aan het verbod houden en anderen toch zien pompen. Dat leidt tot ongenoegen. We doen patrouilles langs de IJzer en merken ook dat het erg druk is in Heernisse. Daar rijden de boeren af en aan om water op te pompen en dat veroorzaakt zelfs files. We verhoren niemand, maar doen wel vaststellingen. Het is niet zeker of er boetes volgen. Maandag beslist de procureur wat we met de overtredingen moeten doen", zegt korpschef Johan Geeraert. Ook in de naburige politiezones Kouter en Spoorkin heeft de politie al verschillende landbouwers betrapt. (BBO)