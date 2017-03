Bezoekersaantal IJzertoren gekelderd

Een interactievere rondleiding, duidelijke routes door het museum en een ruimer verhaal dan de oorlog alleen, daarmee wil het team van het Museum aan de IJzer in de IJzertoren meer bezoekers aantrekken. De bezoekersteller vorig jaar stond op 65.235. Dat is meer dan de helft minder dan het recordjaar twee jaar geleden. GUDRUN STEEN

De IJzertoren wil de neerwaartse spiraal ombuigen. - BELGA "We hadden niet verwacht dat ons bezoekersaantal zo snel zou dalen", geeft directeur Dirk Demeurie toe. Het ging van 146.007 bezoekers in 2014, naar 83.002 en vorig jaar zelfs naar 65.235. Daarmee valt het museum terug op cijfers van voor 1999. Demeurie wil met een andere aanpak de neerwaartse spiraal tegengaan. "Tussen april en september zullen om en bij de 700 Amerikaanse toeristen - voor ons een nieuwe doelgroep - die in Brugge verblijven, naar de IJzertoren fietsen: een tocht van honderd kilometer", somt hij de acties op. "Onze panoramazaal is, buiten de openingsuren van het museum, te huur voor allerlei evenementen en dat voor 500 euro. Een familiefeestje of bedrijfsevent op 80 meter hoogte, dat moet scoren. Zelf pakken we op 6 april voor het eerst uit met een culinaire nocturne in onze toren."





Andere aanpak "Met ons museum hebben we twee gidsen en dat is aangevuld met een twintigtal stadsgidsen van Diksmuide", vervolgt Dirk. "Vanaf april zullen die mensen bij ons een opleiding krijgen zodat ze het verhaal op een aantrekkelijkere manier kunnen vertellen. De bezoeker is niet meer geïnteresseerd in jaartallen alleen, ze willen meer. Daarom sleutelen we aan een interactief verhaal, aangepast aan de groep. De mensen moeten met vragen naar huis gaan, maar vooral met een warme vredesgedachte. Dat kunnen we doen door bijvoorbeeld een persoonlijke getuigenis toe te voegen aan de rondleiding. De gidsen moeten in dialoog gaan met de bezoekers. We zoeken dan ook volop nieuwe freelancegidsen die willen meestappen in onze vernieuwde aanpak. Uiteraard blijven we ook samenwerken met de stadsgidsen maar die zullen wel onze opleiding moeten volgen. Verder hebben we ook een paar verhaalroutes uitgestippeld. Zo hebben we er één waar het accent op het Belgische-Duitse Front ligt en één over de nationale identiteit."