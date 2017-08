"Wie zijn de voetballers die mijn leven hebben gered?"

Jan Staes (68) schrok zich een hoedje toen enkele voetballers dinsdag plots als gekken op zijn deur bonkten. Wat bleek? Ze hadden gezien dat de bliksem in zijn huis was ingeslagen en er rook uit zijn dak kringelde. "Ze hebben de brand op mijn zolder geblust en mijn leven gered", zegt Jan. "Nu wil ik hen bedanken." JELLE HOUWEN

De schade aan de dakisolatie na de brand in Jans huis. - Jelle Houwen Jan Staes was dinsdagavond even na 19 uur naar het tv-nieuws aan het kijken toen een zwaar onweer over zijn huis in de Ommegangstraat trok. Na een hevige bliksemschicht viel de elektriciteit uit. "Dat is nog wel eens gebeurd, en bij de buren was de elektriciteit ook uitgevallen, dus maakte ik mij niet te veel zorgen", zegt Jan. "Tot er opeens zo'n tien drijfnatte voetballers op alle ramen en deuren bonkten." De voetballers waren even daarvoor een partijtje aan het spelen op het plein achter Jans huis. Toen het begon te regenen, gingen ze schuilen in het zaaltje op het plein. Daar zagen ze de bliksem op het huis van Jan inslaan. Wat later kringelde er rook uit de schouw. De voetballers schoten meteen in actie.





Het huis van Jan. In de voortuin de houten tafel die op zolder stond toen de bliksem insloeg en de brand ontstond. - Jelle Houwen Shock "Ik wist niet wat me overkwam toen ik deur opende", vertelt Jan. "De voetballers riepen dat het boven brandde. Ik was compleet in shock. Die gasten namen meteen het heft in handen en vroegen om een brandblusser. Maar ik kon amper een woord uitbrengen. Een van hen was blijkbaar lid van de brandweer en nam de leiding. Hij haalde een grote brandblusser uit de zaal en met de andere spelers bluste hij boven een deel van de vlammen. Want op zolder was een houten tafel beginnen branden, en ook de dakisolatie stond in brand. De brandweer nam daarna over. Ik weet niet hoe ik die kerels kan bedanken. Ze hebben zeker mijn leven gered, ik zou er anders niks van gemerkt hebben. Ik wilde hen die avond nog bedanken, maar toen ik bij zinnen was, waren ze al verdwenen. Hopelijk lezen ze dit artikel in de krant. Ik wil hen zeker nog persoonlijk bedanken."