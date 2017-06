"Toch water opgepompt? Boete of tractor in beslag nemen"

Gouverneur Carl Decaluwé breidt het captatieverbod uit tot het hele IJzerbekken, dus inclusief alle vertakkingen. Toch pompten ook gisteren nog landbouwers water op. "Bij meervoudige inbreuken zou een tractor in beslag genomen moeten worden", zegt Decaluwé. Er kunnen ook boetes volgen. De Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat vragen de landbouwers om begrip op te brengen voor de maatregel.





Het is de gouverneur menens. Naast het captatieverbod in het IJzerbekken geldt in de hele provincie een verbod om sportterreinen te bevloeien met uit beken gepompt water. Bovendien mogen pleziervaarten niet meer versast worden, of het moet op hetzelfde moment als commerciële vaartuigen gebeuren. "Die maatregelen komen niet uit te lucht vallen. De situatie is precair, want het waterpeil staat op het absolute minimum. Daalt het nog verder, dan riskeren we verzilting (het zouter worden, red.) van de waterlopen en verontreiniging van het drinkwater van de dieren. Ook dreigen oevers in te storten door het lage peil. Blijven we pompen, voelen we daar binnen jaren nog steeds de gevolgen van. Water voor dieren pompen is wel een uitzondering op het verbod", aldus Decaluwé.





Wrevel Het verbod wekt in elk geval wrevel op bij landbouwers. Sommigen houden zich niet aan het captatieverbod. Dat bleek ook uit een kleine steekproef in Diksmuide. "We begrijpen dat de boeren hun gewassen willen beschermen en zelf waren we geen pleitbezorger van het verbod. Maar we vragen ook begrip voor de maatregelen", zegt Hans Mommerency, provinciaal secretaris van de Boerenbond. "Als we nu te veel water capteren, hypothekeren we de landbouw van de volgende jaren. Niet alle boeren houden zich aan de maatregel en dat juichen we niet toe. Het creëert moeilijkheden tussen landbouwers en dat is begrijpelijk. 'Wij mogen niet meer pompen en zij nemen ons water af', klinkt het dan al snel."





8 dagen gevangenis Het negeren van een bevel van de gouverneur, overigens een wet uit 1818, kan een boete van 208 tot 1.600 euro opleveren. In de wet staat zelfs dat er ook een gevangenisstraf tot 8 dagen kan worden opgelegd, al is dat niet meteen waarschijnlijk. Procureur Filiep Jodts van het parket van Veurne zegt dat er eerst minnelijke schikkingen worden verstuurd. "Pas indien die niet betaald worden, komt er dagvaarding voor de politierechtbank." De gouverneur doet er nog een schep bovenop. "Ik overleg met politie en parket om bij meervoudige inbreuken tractor, kar of pomp in beslag te laten nemen", aldus Decaluwé.