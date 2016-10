"Nee, de architect was niet zat"

"Toegegeven, het ziet er niet zo alledaags uit, maar er zit wel degelijk een idee achter", aldus de neven. "Het is namelijk zo dat de straat behoorlijk 'wegloopt' van het stuk perceel en het perceel waarop de woning staat, scheef is. Wij wilden echter een ecowoning bouwen met rechte vormen, waarbij alle ruimtes binnen zo optimaal mogelijk benut konden worden, zonder veel hoekjes die verloren gingen. Daarom besloten we om de eigenlijke woning wél volledig haaks te maken (met de straat, red.). Dat bracht met zich mee dat we vooraan meegaand met de straat een nis moesten voorzien. Daardoor loopt het dak aan de ene kant een stuk dieper door dan aan de andere kant en ziet de woning er scheef uit, met een afhangende goot. Maar dit was wel veel minder complex te bouwen dan een dak dat uit verschillende hellingsgraden bestaat. Bovendien heeft de nis een functie. Enerzijds zorgt ze voor privacy aan het venster van de keuken. Anderzijds kan de nis dienen om fietsen te stallen en er wordt zelfs aan een laadpunt voor elektrische auto's gedacht. Helemaal in de ecosfeer, want deze koppelwoning bouwen we volgens EP-waarde 26. Het hele huis wordt verwarmd met amper twee radiators."

Nieuwe firma

Rien en Piet bouwen intussen al elf weken aan de koppelwoning. Af en toe passeert er een voorbijganger die stilstaat bij de opmerkelijke bouw. "Maar die staan we graag te woord", zeggen ze. "We leggen ook graag uit waarvoor we staan. We zijn neven en richtten samen een nieuwe firma 'Hood' op. We willen staan voor comfortabel wonen in een huis met een zo laag mogelijk energiepeil. Rien was werkzaam als architect en Piet werkte in de bouw. We beslisten om onze krachten te bundelen en te gaan voor projecten waar we echt in geloven. Dit hier in Diksmuide is ons eerste project. Daarna starten we in Nieuwpoort. We willen creatief denken en daar is het 'scheve dak' een voorbeeld van. Dat zal heus niet altijd zo zijn", lachen ze.