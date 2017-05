Opnieuw jong meisje (14) lastiggevallen in Halve Maan

De Halve Maan heeft met Hemelvaart haar eerste hoogdag beleefd sinds de verbouwing van het gewraakte zonneterras. Meteen duikt een oud zeer op: woensdag werd een meisje van 14 lastiggevallen en betast. "We verdubbelen het aantal toezichters, maar kunnen niet beletten dat groepen jongeren uit het Brusselse naar hier afzakken", zegt beheerder Ria Schepmans. TOM VAN DE WEYER

Badgasten Nele en Daphné. - Tom Van De Weyer Na het incident met het 14-jarig meisje luchtten veel Diestenaars op sociale media hun ongenoegen over de grote aanwezigheid van Brusselse jongeren. "Wij mijden al langer de Halve Maan. Elders is het goedkoper én veiliger", klinkt het. Beheerder Ria Schepmans ontkent met klem de suggestie dat sommige van die jongeren gratis binnen zouden mogen. "Alleen Diestenaars hebben gratis toegang. Andere gasten betalen vier of negen euro. Het provinciedomein is toegankelijk voor iedereen, we kunnen niet beletten dat jongeren uit Brussel naar hier afzakken. Zij betalen negen euro en vormen een groot deel van onze inkomsten."





De nieuwe waterspeelzone valt erg in de smaak. - Tom Van De Weyer Geen klacht Schepmans betreurt het incident van woensdag toen een meisje van 14 lastiggevallen en betast werd. "De ouders van het slachtoffer hebben naar ons weten geen klacht ingediend", zegt ze. "Wel hebben we het verslag overgemaakt aan de politie. In ons eerstvolgende overleg met de politie zal het ter sprake komen." Bovendien verdubbelt de Halve Maan het aanwezige veiligheidspersoneel voor dit weekend. "Er zullen zeven bewakers op het terrein zijn en vier mensen van de privé-bewakingsfirma staan paraat voor ondersteuning. We vragen hen extra oplettend te zijn bij het gedrag van sommige groepjes."





Beveiliging Schepmans is ervan overtuigd dat de nieuwe waterspeelzone een deel van de overlast wegwerkt. "Er wordt tenminste niet meer samengeschoold zoals op het zonneterras dat iedere keer het centrum was van opstootjes. We investeren nog verder in de accommodatie om het domein veiliger te maken. Volgende maand krijgen we bijvoorbeeld 180 nieuwe lockers, die de oude kleerkastjes met het codesysteem vervangen. Dat systeem en de plaats van die kastjes nodigden uit tot diefstal. De nieuwe lockers zullen buiten in het volle zicht staan, zodat er sociale controle is."





Machogedrag Op het strand genoten gisteren vooral bezoekers uit Leuven en van buiten de provincie van het zonnetje. "Daarnet was er achter ons een opstootje tussen twee groepen jongens", zeggen Nele en Daphné (beiden 21) uit Genk. "Gelukkig was de security er snel bij. Vandaag valt de sfeer mee, al word je wel eens op een vervelende manier aangesproken door jongens."



"Volgens ons komen sommige jongens hier speciaal naartoe om openlijk te flirten", zeggen Amal (29) en Deena (26) uit Lokeren. "Wij komen steeds met een hele bende en blijven bij elkaar, dan word je niet zo gauw benaderd", zeggen zes meisjes uit Wilsele.



"Er is een probleem met machogedrag onder badgasten", erkent burgemeester Jan Laurys (DDS). "Toch blijven de incidenten die gemeld worden bij de politie zeer beperkt, zeker als je weet dat het domein meer dan 150.000 bezoekers per jaar over de vloer krijgt."