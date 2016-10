Gezin plukt dakloze van straat

Meer dan twee maanden lang sliep David in een uitgerafeld tentje, verscholen in het groen van de parking van Provinciedomein Halve Maan. De dakloze met een drugsverleden koos voor een leven op straat na enkele omzwervingen langs crisisopvangcentra in Brussel en Antwerpen. De koude 's nachts en de dagelijkse zoektocht naar eten maakte overleven zwaar. Afgelopen weekend plukte het gezin Tiereliers de man uit zijn tentje en gaf hem een dak boven het hoofd. BART CLAES

Vader Roland en dochter Cynthia Tiereliers nemen ons mee naar de kleine caravan naast hun huis in Schaffen. Het staat er wat verkommerd bij, maar de caravan is veel beter dan het tentje waar David het enkele maanden mee moest stellen. Cynthia hing een poster van Eminem aan de muur, er staan enkele flessen cola, een rugzak, schoenen en een bed. Dat laatste is een luxe voor de 38-jarige David. Meer dan een matje en enkele dekens op de grond had hij in zijn tent niet. "David is er niet", zegt Roland. "Hij wil ook liever niet op de foto. Dakloos zijn is niet iets dat je graag deelt."



Het gezin Tiereliers - vader Roland, moeder Nancy en dochter Cynthia - is gekend in Diest, omdat het wel vaker mensen helpt. Via een bakker krijgen ze brood dat in grote zakken aan hun deur staat en dat ze gratis verdelen aan wie het nodig heeft. En dat zijn lang niet alleen daklozen. "Tot 's nachts kloppen inwoners aan voor eten. Vaak ouders met kindjes erbij. Op onze Facebookpagina zet ik alle spullen die we krijgen en herverdelen. Gisteren is nog iemand een wasmachine komen halen."





Huis afgebrand Waarom doen ze het? "Vijf jaar geleden is ons huis afgebrand. Toen beseften we hoe belangrijk een beetje hulp van anderen is als je het moeilijk hebt", zegt Roland. "In Diest leeft er al een tijdje een dakloze in de buurt van cultuurcentrum Den Amer. Maar sinds enkele dagen is hij er niet meer. Toen ik via Facebook rondvroeg of iemand de man had gezien, reageerde iemand dat er een dakloze in een tentje aan de Halve Maan woonde. Het was nog iemand anders dan de dakloze aan Den Amer, maar hij had ook hulp nodig." En dus trok Roland 's nachts naar de Halve Maan en lichtte dakloze David uit zijn - nu ja - bed. "Onze caravan is geen luxe, maar het is wel een verbetering. Hij krijgt zelfs ontbijt en een thermos koffie."



Tijdens ons gesprek duikt David toch op. Schuchter en een beetje argwanend, maar hij wil zijn verhaal wel doen. Ook op de foto wil hij, maar onherkenbaar. Hij is afkomstig van Halen, vertelt David. "Ik had een appartement in Loksbergen, maar dat huurcontract was afgelopen en de eigenaar was me liever kwijt dan rijk."