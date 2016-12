Daar staat u dan mooi...

Arbeiders van de stad Diest zijn mogelijk iets te ijverig geweest met het plaatsen van verkeersborden. Wie gisteren de Cleynaertsstraat wilde uitrijden met de auto kwam plots in een onmogelijke verkeerssituatie terecht: zowel links, richting Michel Theysstraat, als rechts, richting Koning Albertstraat was het verboden in te rijden. En dat in een doodlopende straat... Vermoedelijk werd het verkeersbord een dagje te vroeg geplaatst voor de wekelijkse woensdagmarkt, wanneer het tijdelijk verboden is om richting Hallezaal te rijden en het andere verbodsbord richting de Michel Theysstraat uitzonderlijk wordt afgeplakt. (KBG)