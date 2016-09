"Peuk op vloer: moet ik dan elke schoenzool controleren?"

'Prettige dag verder'

"Het was een zonnige zomerdag, toen er twee inspecteurs langskwamen. In de zaak zelf zat eigenlijk geen kat. Het terras was wel goed gevuld. Omdat ik de zaak nog maar net begon, run ik ze volledig zelf. Personeel aannemen kost handenvol geld en is dus niet zo evident als je pas van start gaat. Achteraan in de zaak troffen ze naar eigen zeggen twee peuken aan op de grond. Veel uitleg gaven ze niet, enkel de mededeling dat men dat had aangetroffen en verder 'nog een prettige dag'. Deze week kreeg ik echter een aangetekend schrijven met daarin een boete van 450 euro voor een inbreuk op het rookverbod. Onbegrijpelijk, niemand betrapt op roken, maar wel een boete. Die peuk kan daar makkelijk zijn terechtgekomen doordat die aan iemands schoenzool zat. De klanten weten dat ze binnen niet mogen roken, dus het gebeurt vaak dat ze hun sigaret net voor ze binnenkomen op de grond gooien en met hun voet doven.



Moet ik misschien een portier aannemen die telkens de zolen van klanten controleert ? Bij het opruimen tref ik soms al eens een peuk aan in de toiletten, van klanten die toch stiekem eentje gaan roken. Moet ik dan een iemand aannemen die er staat op te kijken dat men dat niet doet ? Het is ook niet altijd makkelijk als er toch een (al dan niet wat dronken) klant eentje opsteekt. Dan maak ik die er op attent dat dat niet mag, maar als die weigert, kan je ook niet veel doen. Enfin, voor enkel een peuk is 450 euro toch wel veel. Denk niet dat ik dat zomaar betaal, want elke keer als er een peuk zou liggen en ik daar een boete voor krijg, kan ik beter mijn zaak sluiten. Het is ook makkelijk als iemand je zo wil pesten: je gooit enkele peuken in de zaak en belt dan naar de 'kliklijn' en geeft de naam en het adres van de zaak door en zegt dat er gerookt wordt."