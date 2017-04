"Hij lag bewegingsloos, met bloedend hoofd. Dan staat je wereld stil"

"Het was rond vier uur 's ochtends. Alleen café Mousty's, waar we nog niet eerder waren geweest, was nog open", zegt Yorben Wouters. "Toen we even later buiten stapten, liepen plots twee meisjes achter ons aan. Kwaad vroegen ze Ben wat hij tegen hun vriendinnen had gezegd, en "Dat doe je toch niet?!". Een vreemde vraag, want eigenlijk hadden we niet echt iemand aangesproken - we kwamen er geen bekenden tegen. Plots grepen vier jonge gasten Ben vast en duwden hem tegen de muur van De Biertempel. Gelukkig kon ik nog tussenkomen en iedereen wat tot bedaren brengen", zegt Yorben.



Het 'conflict' leek opgelost en het groepje jongens wandelde richting Hallezaal. "Wij besloten de andere kant uit te gaan, ook al stonden onze fietsen daar niet, maar we wilden hen echt mijden. Toen we ter hoogte van de Albero d'Oro waren, kwamen de twee meisjes die eerst hadden geroepen opnieuw op ons af. Ze vroegen een sigaret, waarop ik de tabak uit mijn zak haalde en eentje begon te rollen voor hen."



"Plots graaide één van hen het zakje tabak uit mijn handen en zei 'dat het nu van haar was'", vervolgt hij. Ze greep naar Bens portefeuille, het andere meisje haalde al het geld uit onze broekzakken. Dat was niet ontzettend veel, ik gok iets van een 20 à 30 euro. Ook niet voldoende voor de meisjes, want die begonnen te trekken en sleuren aan ons en bevalen om aan de bankautomaat meer geld af te halen. Dat weigerden we natuurlijk. Al die tijd deden we niets en haalden we niet uit, want geweld tegen een vrouw hoort echt niet."



"Helaas doken al snel opnieuw de vier andere jongens op die ons hardhandig aanpakten. Ben kreeg harde klappen, terwijl de meisjes en een van de jongens mij tegenhielden. Ik kreeg uiteindelijk een harde trap op mijn been waardoor ik tegen de grond ging. Even later wandelden ze weg. Toen ik opkeek, zag ik Ben liggen. Bewegingsloos, het bloed liep uit zijn hoofd. Op dat moment staat de wereld echt even stil", aldus Yorben. Niet veel later kwamen een wagen aangereden en stopte naast de gehavende jongens.