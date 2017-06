"Gedaan met rustig buitenspelen"

"Overbodig"

Bij de inrit van het Lorkenhof had de stad ook een bordje gezet dat er wegmarkeringen zouden komen, maar die lagen er donderdag nog steeds niet. "In het Lorkenhof wonen gezinnen met iets oudere kinderen tussen de 10 en 12 jaar", zegt Sara Dayers. "Hier komt nauwelijks verkeer. Er staat een basketring en een goals om te voetballen. Kinderen tekenen met krijt op straat. In augustus organiseert de straat een barbecue. Hier lijnen trekken voor een parking zou wat overbodig zijn."



In het Sparrenhof kijken de bewoners wel uit naar duidelijke belijning. "Elke ochtend voor de school begint wordt er wild geparkeerd. Ze gaan zelfs voor onze garagepoorten staan, op het moment dat wij naar ons werk moeten vertrekken", zegt Ghislain Willems. "Als ze kriskras naast elkaar en achter elkaar gaan staan, kunnen hier echt veel wagens in de pijp. Soms zijn het er zo veel dat ze elkaar insluiten en niet meer uit de lus geraken. Ooit was hier belijning, maar die is vervaagd na het aanleggen van een asfaltlaag. In oktober werd ons parkeerplaatsen beloofd bij de stad, maar gisteren werden ze niet aangelegd. Krijgen we ze nog?"



Saillant detail, burgemeester Jan Laurys (DDS) woont zelf in Sparrenhof. "Ik erger me soms ook aan het wildparkeren in mijn straat, al winden sommige bewoners er zich meer over op. In het Sparrenhof en het Lorkenhof komt er ook belijning, afhankelijk van de timing van de aannemer. Dit was geen beslissing van het schepencollege. De lijnen worden opnieuw aangebracht op de vraag van de bewoners zelf. We hebben dit een tijd laten liggen, maar nu wordt er werk van gemaakt. We creëren heus geen extra parkeerplaatsen, maar brengen orde in de bestaande parkeergelegenheden."