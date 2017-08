"Buiten ligt wat rommel, maar het huis zelf is instapklaar, hoor"

Een vuilnisbelt. Zo kan je het woonerf noemen dat Patrick Roucourt (53) heeft achtergelaten. Vorige maand is hij met zijn vrouw en 13 kinderen verhuisd naar Zottegem. "Hij heeft niet omgekeken naar de rotzooi. Maandag komt de stad Diest alles opruimen. Het kostenplaatje loopt wellicht in de duizenden euro. Naar wie kan ik de rekening sturen?", vraagt de nieuwe eigenaar zich af. De voormalige eigenaars kijken naar elkaar. TOM VAN DE WEYER

Bollen Kleerkasten, tuinmeubelen, huishoudtoestellen en matrassen staan geparkeerd op de oprit en in de tuin. Schoenen en speelgoed liggen in het rond gestrooid. In de garage is een spoor getrokken van bedlinnen en oude kleren. Aan de zijkanten van het huis zijn stapels oud papier, vaatwerk en leeggoed gedumpt naast hopen uitpuilende vuilniszakken. "Hij heeft nooit de moeite gedaan om alles naar het containerpark te brengen", zegt broer Koen Roucourt.





Het gezin Roucourt kwam al een paar keer in het nieuws toen ze door een gerechtsdeurwaarder op straat werden gezet en vervolgens geen nieuwe woning vonden. - HLN Erfeniskwestie Het huis van Patrick Roucourt werd een jaar geleden gedwongen openbaar verkocht, na een aanslepende ruzie met zijn drie broers over een erfenis. Roucourt beschouwde het huis van zijn vader als een schenking. Hij had er 25 jaar in gewoond zonder huur te betalen. Op 14 augustus is hij met zijn vrouw en 13 kinderen een nieuwe toekomst begonnen in het Oost-Vlaamse Zottegem.





Het terras naast het huis is een jungle van vuilnis en meubels. - Bollen Tot 10.000 euro kosten De nieuwe eigenaar van het huis in Schaffen schrok zich een hoedje toen hij het erf enkele weken geleden betrad. "Ik heb Roucourt verschillende keren gebeld en gemaild om te vragen of hij wilde komen opruimen", zegt André Ceulemans uit Herentals. "Hij heeft dat niet gedaan, hoewel het in de voorwaarden stond. Er was geen akkoord met hem te sluiten. Maandag stuurt de stad Diest enkele containers om het erf te ontruimen. De kosten van de deurwaarder kunnen oplopen tot 10.000 euro. De vraag is aan wie ik de factuur moet doorspelen."





In de garage staan kasten en ligt de grond vol kleren en linnen. - Bollen "Instapklaar" "Ik heb het huis mogen achterlaten in de staat waarin het zich bevond. Zo stond het in de verkoopovereenkomst", reageert Roucourt. "Ceulemans was de enige kandidaat koper die vooraf niet naar het huis was komen kijken. Buiten ligt veel rommel, maar het huis zelf is instapklaar. Ik heb niet meer dan het nodige gedaan."