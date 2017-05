"Boete voor wie afval te vroeg buiten zet"

De gemeente dreigt met harde maatregelen voor wie zijn vuilnis te vroeg op straat zet. "Het blijft een probleem", zegt burgemeester Jan Laurys (DDS). "De stad had nochtans folders rondgedeeld om er de bewoners attent op te maken. De politie gaat strenger toezien en desnoods GAS-boetes uitschrijven. Die kunnen oplopen tot 250 euro." TOM VAN DE WEYER

In de Leuvenstraat stonden vorige week verschillende vuilniszakken dagenlang in de hitte. "Dikwijls worden ze al buitengezet op woensdagochtend, terwijl ze pas in de loop van donderdag worden opgehaald", zegt bewoonster Ayla Van Eechaute. "De gemeente zit hiermee verveeld, want op woensdag is het markt en komen hier veel bezoekers voorbij. Met de temperaturen van de laatste dagen laat je vuilnis liefst niet te lang openbaar staan. Gelukkig wordt het huisvuil in de zomermaanden elke week opgehaald."



De stortplaats waarin de hoek van de Leuvensestraat en de Schotlandstraat vorig jaar ontaard was, is nu opgeruimd. "Toch is de verleiding groot om je vuilnis te dumpen. Grof huisvuil moet je een week op voorhand aanmelden via Limburg.net en kost 20 euro", zegt kapper Marco Verstraeten. "Eigenlijk zou het vuilnis permanent ieder week mogen opgehaald worden en niet enkel in de zomer. Wat als je op vakantie vertrekt? Veel inwoners wonen op een appartement en hebben geen tuin of terras om de zakken achter te laten."





Sensibiliseren "Het is een hardnekkig probleem in verschillende straten waar ik me mateloos aan erger", zegt burgemeester Laurys. "Vrijdag zag ik her en der in de stad vuilniszakken buiten staan, onder andere in de Michel Theysstraat. Ze waren opengetrokken door katten en de inhoud lag op de stoep. Wellicht waren veel mensen in de war door het verlengd weekend. De ophaling was uitzonderlijk pas op zaterdag.



Nochtans staan de datums in de kalender die de Diestenaars ieder jaar in de bus krijgen. Volgens het reglement, dat terug te vinden is op de website van de gemeente, is het pas donderdagochtend toegestaan om de vuilniszakken aan te bieden.



In de gemeenteraad had de oppositie begin dit jaar het probleem al aangekaart.