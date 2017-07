Twee vrienden vechten voor hun leven na klap tegen boom

Aan de Boudewijnlaan in Diepenbeek zijn twee twintigers zwaargewond geraakt toen ze met hun wagen tegen een boom reden. De twee gingen daarbij live op Facebook en filmden hun crash. Het parket onderzoekt de zeer verdachte omstandigheden. MARCO MARIOTTI

De klap was zo hard dat een van de deuren vasthangt in een boom. - Marco Mariotti Twee twintigers zijn gisteravond rond 20 uur met hun wagen uit de bocht gevlogen aan de Boudewijnlaan in Diepenbeek. De wagen knalde tegen een boom, en kwam een vijftigtal meter verder tot stilstand. De brandweer van Hasselt rukte uit om de twee inzittenden te bevrijden. Met levensgevaarlijke verwondingen werden de twee kameraden afgevoerd. De klap was zo hard dat de deur afbrak en vasthing in de boom die de crash opving.





Live op Facebook Volgens vrienden en kennissen van de slachtoffers gingen de twee inzittenden enkele minuten voor hun fatale crash live op Facebook. "In de live-video was te zien hoe de inzittenden met elkaar babbelden", vertellen kennissen, zwaar onder de indruk.





200 per uur "Een gegeven moment ging de snelheid naar bijna 200 kilometer per uur, en trok de chauffeur aan het stuur." De politie kon gisteren enkel meegeven dat de twee jongeren levensbedreigende verwondingen opliepen en dat hun leven aan een zijden draadje hing. "We gaan de omstandigheden wel uitgebreid onderzoeken. Het parket gaat sowieso ter plaatse komen, want er is veel onderzoek nodig."



De politie wilde niet bevestigen dat er een live-filmpje op Facebook te zien was. De broer van één van de slachtoffers reageerde vol ongeloof. "We hopen dat het goed komt, maar het ziet er niet goed uit", kon die meegeven.