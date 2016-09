Tot 42 graden in de klas: school kort lesdag in

Waar in veel scholen de leerlingen de hitte trotseren met al dan niet te korte rokjes of shorts pakken ze bij PSSD het probleem zelf aan. De leerlingen die toestemming van de ouders kregen, mogen dan immers om vijf na twaalf al de school verlaten. "Het is de eerste keer dat ik tot zo'n beslissing moet overgaan en ik heb er ook lang over nagedacht. Met deze beslissing verliezen we drie lesuren maar we moeten kiezen in het belang van de leerling", zegt directeur Yves Boermans. "In sommige lokalen met veel glas liep de hitte vandaag op tot liefst 42 graden Celsius. Dat is niet meer verantwoord. Bij dergelijke temperaturen geven we de leerlingen al sowieso onbeperkt extra water maar dit is gewoon té. Uiteraard gelden dergelijke temperaturen niet in de hele school maar omdat we zo'n beslissing niet kunnen maken voor enkele klassen trekken we ze nu door naar alle leerlingen. Hopelijk vinden ze thuis wat meer verkoeling. Wie geen toestemming van de ouders krijgt om naar huis te gaan, krijgt uiteraard op school ook namiddag een zinvolle tijdsbesteding. Of we denken nog te moeten ingrijpen? Woensdag is het sowieso maar een halve dag en vanaf donderdag zou het toch weer wat moeten afkoelen." (DMH)