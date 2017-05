Huis bouwen met een échte blokkendoos

De afgewerkte blokken vertrekken in de fabriek... - Urban Dots Studio

Met enkele vrachtwagens voor uitzonderlijk vervoer en een kraan zijn dit weekend in recordtempo vijf studio's gebouwd in de Kapelstraat. Met dank aan de zogenaamde 'Skilpods', kant-en-klare woningen van zo'n 50 vierkante meter. "We geloven dat dit concept de toekomst is", zegt Ruben Hermans van Urban Dots Studio. "Er is niet alleen de trend naar kleiner wonen, door de uitdagingen in de bouwsector is deze manier van werken ook veel handiger. Wie nu door zijn leeftijd bijvoorbeeld niet meer elke dag op een werf kan staan, kan die ervaring gebruiken bij het bouwen van deze pods. Want dat gebeurt gewoon in een fabriekshal."