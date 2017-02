Sluiting van Arena-zwembad komt dichterbij

"Groen pleit voor het behoud van een zwembad in de Arena-wijk. De komst van een Plopsaqua 4 kilometer verderop is volgens de partij geen alternatief. "Een gezin met twee kinderen betaalt in het Arena-bad 9 euro voor 1 zwembeurt, in een Plopsaqua is dat 79,80 euro", zegt gemeenteraadslid Joris Giebens. "Zelfs met een korting van 40% zoals de stad voorstelt, blijft dat 47,88 euro. Een ridicuul hoog bedrag voor wie een baantje wil trekken."



"Wij zijn niet tegen de komst van een nieuw recreatief zwembad aan Ruggeveld", legt Giebens uit. "Maar dit mag niet gekoppeld worden aan de sluiting van het Arena-zwembad zoals schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) doet. Het is namelijk niet de taak van de overheid om te investeren in een commercieel project zoals Plopsaqua. De stad gaat jaarlijks 1.125.000 euro doorstorten aan Plopsaqua . Dat is exact evenveel als wat het kost om het Arena-bad open te houden. De komst van Plopsaqua slorpt al het geld op en daarom moet Arena dicht. Dat is een puur politieke keuze."



De bevoegde schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) blijft bij de sluiting van Arena. "Het bad is versleten. Houden we het tien jaar langer open, dan kost dat 2,5 miljoen euro, plus een jaarlijkse uitbatingskost van 1,2 miljoen. Zowel qua capaciteit, ligging als prijs is een nieuw recreatief zwembad de beste oplossing. Scholen zullen tegen dezelfde tarieven kunnen zwemmen in een mooi, groter bad met zes banen. Er komt ook een instructiebad van 10 meter." (PJBA/PHT)