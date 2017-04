Kasteel te koop voor prijs van huis

In juni 2015 liep het kasteel zware averij op na een brand. Foto MDR - Marc De Roeck

Het kasteel Boterlaarhof in de Vaartstraat wordt op 24 april openbaar verkocht in het notarishuis. In 2009 stond het onroerend erfgoed al eens te koop voor 3,5 miljoen euro, toen raakte het niet verkocht. Sinds 2014 is het Boterlaarhof onbewoond en het staat onder curatele nadat de laatste eigenaar failliet werd verklaard. "Er wordt geen minimumprijs ingesteld voor de verkoop", zegt curator Marc Kips.



Geesten oproepen



Het fraaie kasteeltje is wel zwaar beschadigd. Een zware brand, aangestoken door jongeren tijdens een spelletje 'geesten oproepen', legde in juni 2015 het halve dak en de zolder in de as. De plannen van het district Deurne om een jeugdcentrum onder te brengen in het Boterlaarhof gingen uiteindelijk niet door wegens de zware herstel- en onderhoudskosten. "Ik ben ervan overtuigd dat als de curator hier nu nog maximaal 350.000 euro voor krijgt, hij blij mag zijn", zegt districtsvoorzitter Tjerk Sekeris.



Wie het kasteeltje en de bijhorende stallingen koopt, krijgt er immers een zware erfenis bij. Doordat het op de Inventaris Onroerend Erfgoed staat mag het niet worden afgebroken en ook bij mogelijke verbouwingen zijn er strenge richtlijnen van kracht. "De dienst Erfgoed heeft wel al verklaard zich inschikkelijk te zullen opstellen tegenover een mogelijke koper omdat er beter nu eindelijk iets met het kasteel kan gebeuren. Een volgende winter zou het pand mogelijk niet overleven", aldus Sekeris.



Er zou nog altijd minstens één serieuze kandidaat geïnteresseerd zijn om het kasteel en de bakstenen stallen te kopen en er een tea-room in te beginnen. "Een prima idee", meent de districtsvoorzitter. "Het zou meteen de enige horecazaak in het Park Groot Schijn worden. Voor een luxehotel of woningen is het pand veel minder geschikt, de autostrade E313 ligt er immers pal naast." Het Boterlaarhof is, naast het Sterckxhof en het Bisschoppenhof bijvoorbeeld, een van de laatste overblijvende 'hoven van plaisantie'.



Chic buitenverblijf



Dat waren de chique buitenverblijven buiten de Spaanse omwalling van de stad die de Antwerpse burgerij in de zomer betrok. Dit domein gaat terug tot in de 16de eeuw. Jonker Herman Dassa maakte er in 1626 een omwaterd lusthof van, waarvan grachten begin 18de eeuw in verbinding werden gesteld met de Herentalse vaart, een aftakking van het Schijn. Het kasteel werd flink aangepast rond 1860 en werd in 1907 door brand geteisterd en datzelfde jaar nog heropgebouwd in neotraditionele stijl. Wie de zware taak om het kasteeltje nogmaals opnieuw op te bouwen, op de schouders neemt, zal duidelijk worden op 24 april.