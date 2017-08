Antwerpfan fietst naar elke uitmatch

Dat de Antwerpsupporters fanatiek kunnen zijn, dat is niet nieuw. Maar dat ze er voor hun ploeg zelfs honderden kilometers met de fiets voor over hebben, is dat wel. Jorrit Bux uit Antwerpen trekt voor elke uitmatch immers al fietsend naar het stadion van de tegenpartij. Bux begon twee wedstrijden geleden met het plan. "Niet alleen ben ik een voetballiefhebber, ik heb ook een passie voor wielrennen", vertelt hij. Maar omdat Bux in ploegenshiften werkt, is het moeilijk om zich aan te sluiten bij een wielerclub om zijn wekelijkse kilometers te rijden. "Daardoor zit ik het grootste deel van de tijd alleen op de fiets en dat begint al snel te vervelen. Rond je eigen woonplaats heb je ook geen onuitputtelijk aantal goede fietsroutes", zegt hij.

Combiregeling

Door zijn ploegendienst lukt het niet altijd om op de dag van de match naar het stadion op verplaatsing te rijden. Maar ook de huidige voetbalwet maakt het soms onmogelijk. "Antwerp krijgt bijna altijd een combiregeling opgelegd waardoor je met de bus moet gaan", legt Bux uit. Als zijn fietstocht niet lukt op de dag van de match, dan rijdt Bux enkele dagen voordien naar het stadion. Zo staat er vandaag nog een ritje van een kleine honderd kilometer op het programma naar Sint Truiden en volgende week naar Lokeren.



"Daarna moet ik mijn plannen wel even on hold zetten omdat ik drie weken naar Thailand ga. Maar die gemiste wedstrijden zal ik nadien inhalen", stelt Bux gerust. Of Bux mee verantwoordelijk is voor de goede resultaten van The Great Old, dat wil hij niet gezegd hebben. "Ik ben eigenlijk niet bijgelovig. We zullen zien hoe ze spelen terwijl ik op vakantie ben hè. Maar ik ga dit toch maar blijven doen. Je weet nooit dat het helpt", lacht Bux.