Als een cokefeestje in het penthouse misgaat

De 41-jarige Nathalie G., die een dodelijk drugsfeestje organiseerde in haar penthouse van de chique building Hertogenpark, weet vandaag of zij nog langer in de gevangenis moet blijven. Het gerecht houdt haar verantwoordelijk voor de dood van Nadia E.H. die in een waas van zinsverbijstering van het 15de naar beneden sprong. Nathalie G. raakte eerder al haar verblijfsvergunning in de Verenigde Staten kwijt na een veroordeling voor, jawel, drugsfeiten. PATRICK LEFELON

Beklaagde Nathalie G. werd in 2014 in de VS al eens veroordeeld voor drugsfeiten. - Patrick Lefelon Hertogenpark is zowat de laatste woonblok in Antwerpen waar je een drugsfeestje zou verwachten. Als je binnenstapt in de warm verlichte inkomhal klinkt er zelfs klassieke achtergrondmuziek. De 151 appartementen worden dan ook bewoond door mensen die op hun rust gesteld zijn: gepensioneerde vrijeberoepers, Indische zakenfamilies en ook jonge tweeverdieners, veelal zonder kinderen.





Bewoners van het Hertogenpark kunnen onder meer verpozen in een privézwembad in de kelder. - Patrick Lefelon Privérestaurant Wie hier wil wonen, is gauw een half miljoen kwijt voor een appartement. Hij krijgt wel wat in de plaats: privézwembad en sauna in de kelder, gastenkamers die je kan afhuren, een eigen bar en een privérestaurant. Je bent er ook veilig want het gebouw hangt vol bewakingscamera's en er zijn badgecontroles.



Zo'n jaar geleden werd die rust in Hertogenpark op de proef gesteld toen Nathalie G. haar intrek nam in één van de penthouses op de hoogste verdieping. De verhalen gingen snel rond. Zoals het verhaal van die bewoner die in de lift stond met een gast van Nathalie G. De gast trok zijn zakdoek uit zijn broekzak en pardoes vielen enkele zakjes wit poeder op de grond. Of het verhaal van de bewoner van een veel lagere verdieping die werd opgeschrikt door een man op blote voeten en enkel in onderbroek. Hij was op zoek naar het appartement van Nathalie G.





Vanop het dak van dit gebouw sprong Nadia E.H. haar dood tegemoet. - Benoit De Freine Maat vol De maat was helemaal vol toen een vriend van Nathalie G. begin december voor dag en dauw op alle huisbellen in de inkomhal begon te duwen. "Bel de hulpdiensten, er is iemand onwel geworden", schreeuwde de man in paniek. De politie kwam langs en luisterde ook naar de klachten van de bewoners. We zijn dan 7 december.



Amper een maand later worden de vermoedens van de bewoners omgezet in dramatische feiten. Nathalie G. nodigt op zaterdag 7 januari enkele vrienden uit. Er wordt gedronken en cocaïne gesnoven. Nadia E. H. is ook van de partij. De Tunesische vrouw, moeder van vier kinderen, is al langer aan de drugs en kampt met psychische problemen. Na het zoveelste lijntje coke loopt zij zondagochtend hysterisch het appartement op het 15de buiten. Ze dwaalt door de gang, vindt de noodtrap naar het dak en klimt naar boven.



De Marokkaanse dealer Yassine H. gaat haar achterna maar raakt Nadia E.H. kwijt in de wirwar van technische ruimten en liftkokers. Hij keert op zijn stappen terug. Nathalie G. slaat in paniek en klimt op haar beurt het dak op. Te laat. De luid krijsende Nadia is dan al voor de ogen van enkele bewoners van het 15de naar beneden gesprongen.



De camerabeelden en de getuigenis van de bewoners maken duidelijk dat het om een ongeluk en niet om een moord gaat. Niemand heeft Nadia E.H. geduwd.



Nathalie G., haar Albanese vriend en de Marokkaanse dealer Yassine H. worden gearresteerd. De Albanese vriend wordt weer vrijgelaten. Hij was op het moment van de feiten niet in het gebouw. Nathalie G. en Yassine H. zitten in de gevangenis. Zij worden beschuldigd van het ter beschikking stellen van een gebouw en het leveren van drugs met de dood tot gevolg.





Eerder veroordeeld Het Antwerpse parket vervolgt zelden vrienden of kennissen voor betrokkenheid bij een overlijden wegens drugs. In dit geval heeft Nathalie G. echter haar verleden tegen. Zij werd in 2014 al eens veroordeeld in de Verenigde Staten en raakte zo haar verblijfsvergunning kwijt. De vrouw woonde in Houston jarenlang bij haar zus en haar tante. Die laatste is trouwens eigenares van het penthouse in Hertogenpark waar het dodelijke drugsfeestje plaatsvond (zie kader). De raadkamer beslist vanmorgen of de opsluiting van Nathalie G. en dealer Yassine H. met een maand wordt verlengd. Worden de twee vrijgelaten, dan kan Nathalie G. terug naar haar appartement op het 15de in het Hertogenpark. "Daar kunnen de andere bewoners niets tegen doen. De dame in kwestie is onschuldig tot de dag dat de strafrechter haar veroordeelt", aldus een specialist in het beheer van appartementen.





