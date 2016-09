Alessia (25) heeft alle Pokémon gevangen

10 juli was de eerste dag dat Allesia op Pokémonjacht ging. "Ik was er meteen aan verknocht", vertelt Allesia. "Dagelijks speelde ik zo'n 8 tot zelfs 16 uur per dag. Voor en na mijn shift als laborante en op vrije dagen. Ik wou zo snel mogelijk een volledige Pokédex en vrijdag was het zo ver." In een van de eerste weken leerde ze iemand die zaterdag ook alle Pokémon had verzameld. "Maar hij gunt me die eerste plaats wel."



Allesia reisde het hele land rond op zoek naar die speciale exemplaren. "Wat het me precies heeft gekost, weet ik niet en dat heb ik ook niet bijgehouden. Sowieso extra tankbeurten. Ik ben in het Warandepark in Brussel gaan zoeken, in Leuven en ook verschillende keren in Lillo, waar je de meest speciale kon vinden."



En nu? "Ik had er geen idee van. Afgelopen weekend heb ik toch nog gespeeld, maar ik ga géén 16 uur per dag meer spelen. Dat is wel echt gedaan. Misschien nog voor de gezelligheid of als er nieuwe updates komen." (KAV)