83 en nog werken als interimmer

"Ik werk sinds 2012 bij 24+, een contactcenter in Berchem. Ik kon wel overleven van mijn pensioen, maar door onvoorziene medische kosten werd het plots moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom wilde ik toch graag ook wat bijverdienen. Bij het interimkantoor reageerden ze verrast op mijn vraag, maar na enkele dagen vonden ze voor mij een functie in een contactcenter." Sindsdien werkt Hugo Lauwers (83) vier dagen per week, van half 10 's ochtends tot half 1 's middags. 's Namiddags en in het weekend is hij vrij en heeft hij tijd om bij zijn vrouw te zijn of viool te spelen. Randstad-woordvoerder Jan Denys ziet het aantal senioren dat interimwerk doet stijgen. "Vorig jaar hadden we 158 uitzendkrachten die ouder waren dan 70 jaar en 775 die tussen de 61 en 65 jaar waren. Nu is één procent van het totaal aantal 65-plussers aan de slag als werknemer, maar ik voorspel dat dit zal stijgen naar tien procent. Er zijn een aantal knelpuntberoepen en sectoren, zoals de horeca, waar die mensen perfect kunnen functioneren. De senioren van vandaag zijn de consumptiemaatschappij gewoon. Bijklussen is dus vaak nodig om leuke dingen te doen."

Babbel

In een vorig leven werkte Hugo als expediteur voor een bedrijf in de haven, vandaag doet hij telefonisch werk in opdracht van een bank. "Dat kan gaan over een lening, een belegging of andere administratieve zaken. Blijven werken op mijn leeftijd houdt mijn geest scherp. Als telefonist kom ik ook veel in contact met andere mensen. Het is mijn job om klanten beleefd en professioneel te woord te staan. Dat is fijn, want ik ben iemand die graag een babbel doet. "



Wie graag wil werken, moet kunnen werken. Daarover is iedereen het eens, maar komen senioren ook in aanmering voor zogenaamde flexijobs? Vooral in de horeca moeten die flexijobs ervoor zorgen dat werknemers die vroeger in het zwart bijklussen, voortaan in het wit kunnen bijverdienen. "Bij flexijobs voor senioren plaats ik wel vraagtekens", zegt Denys. "Het kan niet de bedoeling zijn dat senioren concurrenten worden van hun jongere collega's op de werkvloer. Als je 65-plussers fiscaal bevoordeelt, loop je dat risico. Hoe dan ook kunnen ze een meerwaarde betekenen. Steeds meer werkgevers zijn ervan overtuigd dat niet de leeftijd maar wel de competentie telt", aldus Jan Denys van Randstad.



"Toen mijn eerste werkdag dichterbij kwam, heb ik een aantal nachten slecht geslapen. Ik was wat bang voor de reactie van de jongere werknemers in het bedrijf. Zouden ze me wel accepteren? Dat viel gelukkig zeer goed mee. Mijn collega's hebben me geholpen om de nodige computerprogramma's onder de knie te krijgen. Dat was op het begin niet gemakkelijk, maar na enkele dagen kon ik alles correct opstarten. Ook op persoonlijk vlak klikte het goed"



Een job waar hij voldoening uithaalt en aangename collega's op de werkvloer maken dat Hugo nog lang niet denk aan stoppen. Bovendien blijft hij ook fysiek in goede conditie, want zijn woon-werkverkeer legt hij af met de fiets. "Ik woon in een appartement in Deurne, vlakbij het Bosuil-stadion. Van daar fiets ik elke dag naar mijn kantoor in de Roderveldlaan, in de buurt van het station van Berchem. Dat is zeven kilometer heen, en zeven kilometer terug, uiteraard. Dat zie ik me nog wel een aantal jaren volhouden.