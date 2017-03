2.000 extra tickets om match op Bosuil te volgen

Goed nieuws voor al wie geen ticket kon bemachtigen om de kampioenenmatch van Antwerp tegen Roeselare op groot scherm bij te wonen op de Bosuil. Vanaf 18 uur vandaag kunnen extra tickets gekocht worden op het gelijkvloers van de business seats. Enkel op het vertoon van je abonnement kan je een ticket kopen tegen drie euro. Er is geen online verkoop. De beslissing komt er na overleg met de politie die eerst verbood om tribune 1 open te stellen om veiligheidsredenen. Maar door het grote succes van de ticketverkoop, mag het nu toch. Door die beslissing is de club wel moeten afstappen van het oorspronkelijke plan om het grootste mobiele scherm van Europa naar de Bosuil te halen. "We gaan werken met een groot podium in het midden van het veld waar vier schermen geplaatst zullen worden, elk gericht naar een tribune", legt Slembrouck uit. Ondertussen bereiden ook de stewards zich voor op dit bijzondere evenement. "Wij pakken het aan alsof het een gewone match is, ook al zijn er geen bezoekende supporters", vertelt Frank Verhulst, veiligheidscoördinator op de Bosuil. Omwille van zijn functie moet hij zijn rood-wit bloed wat in bedwang houden. "Je supportershart moet je tijdens de match kunnen uitschakelen zodat je volledig gefocust bent op je taak."