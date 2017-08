"Vader begraven, twee dagen later zijn afscheidscadeau gestolen"

"Hoeveel pech kan je hebben", zucht Eric Decamps uit Deurne. "Eerst je vader begraven en twee dagen later zijn afscheidscadeau verliezen aan inbrekers." Zijn nieuwe koersfiets ter waarde van 7.000 euro werd gestolen. Eric doet een oproep op sociale media en is er het hart van in.

"Mijn papa Jozef sukkelde al langer met zijn hart en woonde in een zorgcentrum", begint Eric Decamps uit Deurne zijn verhaal. "Twee maanden geleden kreeg hij opeens leukemie maar hij wilde geen chemokuur meer op zijn 91-jarige leeftijd. We wisten wat er ging volgen maar we hebben uitgebreid afscheid kunnen nemen op een serene manier. Ik had een ongelooflijk sterke band met mijn vader, net zoals mijn broer. Onze moeder is twintig jaar geleden al overleden. Vorige week liet papa ook het leven en zaterdag hebben we hem begraven."

Koersmaniak

"Papa was een echte koersmaniak", gaat Eric verder. "Hij reed vroeger zelf veel en volgde alle wielerwedstrijden op de voet. Op mijn vijftien jaar kreeg ik mijn allereerst koersfiets van hem. Veertig jaar later kreeg ik er dan nog één, bij wijze van afscheid, ter waarde van 7.000 euro. Twee dagen na de begrafenis werd er in gebroken in onze garage. De dieven konden aan de haal gaan met de koersfiets van papa en mijn oude fiets (samen 12.000 euro waard). De televisie van mijn zoon, die achter de garage woont, hebben ze ook meegenomen. Maar de bromfiets en elektrische fiets die in de garage stonden, hebben ze wonderwel niet meegenomen. Een hoop versgestreken T-shirts van mijn zoon vonden ze bizar genoeg wel interessant genoeg om te stelen. Maar het gaat me niet om de andere gestolen spullen of om het geld, ik wil koste wat het kost de fiets van mijn vader terug. Dat is het enige wat ik nog van hem heb."



Daarom lanceerde Eric een oproep op sociale media. "Ik begrijp het zelf niet zo goed, maar mijn oproep is blijkbaar een ware hype geworden", zegt Eric.