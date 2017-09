"Tony is tikkende tijdbom, maar rechters bleven blind voor gevaar"

"Zouden die rechters daarvan wakker liggen?" Die vraag stelt Guido Van Noten uit Boom zich al de hele week. Guido werd in 2011 neergeschoten door de drugsverslaafde Tony B. De man kreeg zes maanden cel in plaats van de geëiste 10 jaar. Afgelopen weekend schoot Tony B. (49) weer iemand neer. De 52-jarige Luc Vuylsteke uit Deurne overleefde de kogels niet. PATRICK LEFELON

Tony B. schoot afgelopen week zijn werkgever dood, nadat die hem de kans had gegeven weer z'n leven op de rails te krijgen. - Tom Timpens "Op het proces voorspelde ik dat Tony B. nog eens iemand zou doodschieten", zegt Guido Van Noten. "Die rechters hoefden mij niet te geloven. Het stond zwart op wit in het psychiatrisch verslag: 'Hij kan soms zonder enige aanleiding ontploffen.' Dat bleek ook uit zijn vroegere criminele feiten. Hij mishandelde zijn vriendin en hij pikte zelfs ooit wapens bij de rijkswacht van Rumst. Hij is ook jarenlang geïnterneerd geweest. Toen hij weer vrijkwam, ging het enkele jaren goed tot hij opnieuw verslaafd raakte aan de coke en de speed. Vanaf dan trok hij weer op dievenpad. Bij kennissen in Niel schoot hij zonder enige aanleiding enkele kogels door de voordeur."





Meteen weer vrij Iedereen zag dus dat het ging mislopen met Tony B., alleen de Antwerpse rechters bleven blind voor het gevaar. De procureur eiste op het proces tien jaar opsluiting. De rechters maakten daar 6 maanden opsluiting van wegens "gebrek aan voorzichtigheid onopzettelijke slagen te hebben toegebracht aan Guido Van Noten." Een dag na het vonnis op 10 januari 2013 werd hij vrijgelaten. De procureur ging wel in beroep maar ook de beroepsrechters handhaafden de milde straf.



Guido Van Noten kan zich de feiten van 21 mei 2011 perfect herinneren. Hij was zijn woning in de Kapelstraat in Boom aan het verbouwen. Tony B. kwam voorbij en vroeg of hij even naar het toilet mocht.





Nier kwijt "Ik wees hem de weg. Even later stond hij in de woonkamer met zijn rug naar mij. 'Dat hapert hier', hoorde ik hem zeggen. Ik ging dichterbij en zag dat hij een pistool vast had. Ineens draaide hij zich om en vuurde een schot af. De kogel raakte mij in mijn buik en kwam klem te zitten in mijn rug. Er is een nier weggenomen en stukjes van mijn milt en lever. Ook een zenuw van m'n rechterbeen is geraakt waardoor ik daar pijnscheuten krijg. Dokters hebben mij voor 8 % blijvend invalide verklaard."



Guido heeft het raden naar het motief van Tony. "Ik vermoed dat hij verliefd was op mijn ex-vriendin. Een dag eerder had ik met haar zitten babbelen op café. Tony was daar toen ook. Was hij jaloers? Achteraf is gesuggereerd dat het om een drugsruzie ging. Larie en achterklap die mij bijna mijn job hebben gekost. Ik heb niets met drugs te maken. Tony B. daarentegen is zwaar verslaafd."



Guido verhuisde kort na de feiten. Toen Tony B. door zijn milde straf plots werd vrijgelaten, installeerde hij onmiddellijk bewakingscamera's aan zijn nieuwe woning.